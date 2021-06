Gardaland: si parte con la nuova stagione

Il Veneto conquista lo status di regione bianca , quindi con minori restrizioni legate alla pandemia, e i parchi divertimento hanno facoltà di riaprire con qualche giorno di anticipo rispetto alla data fissata inizialmente: da oggi, 7 giugno Gardaland, che si trova appunto a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, ha quindi la possibilità di accogliere i suoi ospiti in piena sicurezza e nella massima osservanza delle misure anti-Covid. Cancelli aperti a Gardaland Park e nella Miniland all’interno di LEGOLAND® Water Park Gardaland, all’ Acquario Sea Life e al Gardaland Adventure Hotel, mentre gli altri alberghi del Resort apriranno nei prossimi giorni.

A Gardaland Park sono fruibili le attrazioni all’aperto e al chiuso, sia acquatiche che all’asciutto: per gli amanti dell’adrenalina imperdibile un giro a bordo di Oblivion The Black Hole o di Raptor, per le famiglie divertimento assicurato in Fantasy Kingdom e Peppa Pig Land mentre per chi cerca l’avventura non potrà mancare un rinfrescante giro sull’iconica Fuga da Atlantide.

Per i più piccoli, dopo il successo dello scorso anno, tornano ad esibirsi gli amatissimi Buffycats in “44 Gatti Rock Show” presso l’Arena 44 Gatti mentre nella Casa di Peppa Pig presso Peppa Pig Land, i bambini possono partecipare ad un Meet & Greet interattivo durante il quale, grazie ad un coinvolgente gioco, viene spiegato il rispetto per l’ambiente e l’importanza del riciclaggio. Presso Gardaland Theatre va invece in scena il nuovo spettacolo "Gardaland Awards" mentre, presso il cinema 4D, è disponibile il nuovo Wonder Woman – The 4D Experience.

Tra le grandi novità della stagione 2021, ci sono le attrazioni dell’area Legoland: per i piccoli e grandi appassionati di mattoncini LEGO, la Miniland rappresenta un affascinante viaggio all’interno di un’ampia area - unica al mondo - nella quale sono stati riprodotti in scala 1:20 i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano, dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo, passando per la cattedrale di San Pietro, il Duomo di Milano e la Torre di Pisa: in tutto sono stati utilizzati ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO®. Particolarmente curiosa è l’area dedicata a Gardaland con la riproduzione dell’iconico Albero di Prezzemolo, ma anche di piazza Ramses e di Gardaland Magic Hotel. Per gli appassionati, la visita della Miniland si può concludere presso il LEGO Shop, ricco di prodotti esclusivi e novità del mondo LEGO oltre che tantissimi Set LEGO da costruire. LEGOLAND Water Park Gardaland si trova all’interno di Gardaland Park e l’ingresso per la visita della Miniland è possibile con un’integrazione di 5€ al biglietto di Gardaland Park.

Per un’immersione nelle profondità oceaniche è impedibile, all’interno di Gardaland Resort, la visita all’acquario tematizzato Gardaland SEA LIFE Aquarium in cui compiere un viaggio alla scoperta delle più belle creature che popolano le acque dolci e salate dell’intero pianeta, dal Lago di Garda fino alle profondità oceaniche.

In tutto il Gardaland Resort è alta l’attenzione per la sicurezza. Resta la limitazione degli ingressi giornalieri, la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina, anche sulle attrazioni. Ogni attrazione viene sanificata giornalmente e ad ogni ciclo d’imbarco e disimbarco; prima di salire a bordo di un’attrazione è indispensabile la sanificazione delle mani; per evitare assembramenti e limitare la permanenza in fila è possibile prenotare il proprio turno utilizzando l'App Qoda.

Tutte le informazioni su orari, biglietti di ingresso e prenotazioni sono online sul sito del Parco www.gardaland.it.