Gardaland: una pietra viola per la nuova attrazione 2024

Una nuova attrazione comincia a prendere forma a Gardaland Resort, il Parco divertimenti di Castenuovo del Garda (Verona), leader nell’intrattenimento per famiglie in Italia e in Europa: i lavori sono incominciati con la posa di una simbolica prima pietra dal misterioso colore viola, coperta di simboli arcani che fanno intuire l’obiettivo di svelare un mistero.

La nuova attrazione sarà a disposizione dei visitatori a partire dal mese di giugno.