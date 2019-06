Gardaland: un soggiorno all’insegna della magia

A Gardaland un hotel davvero magico Gardaland Magic Hotel: l'ingresso Ufficio stampa 1 di 18 Gardaland Magic Hotel: la reception Ufficio stampa 2 di 18 Gardaland Magic Hotel: la reception Ufficio stampa 3 di 18 Gardaland Magic Hotel: la reception Ufficio stampa 4 di 18 Gardaland Magic Hotel: la reception Ufficio stampa 5 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Cristallo Magico Ufficio stampa 6 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Cristallo Magico Ufficio stampa 7 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Cristallo Magico Ufficio stampa 8 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Foresta Incantata Ufficio stampa 9 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Foresta Incantata Ufficio stampa 10 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Foresta Incantata Ufficio stampa 11 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Grande Mago Ufficio stampa 12 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Grande Mago Ufficio stampa 13 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Grande Mago Ufficio stampa 14 di 18 Gardaland Magic Hotel - La camera Grande Mago Ufficio stampa 15 di 18 Gardaland Magic Hotel - Quercia Magica Coffee Bar Ufficio stampa 16 di 18 Gardaland Magic Hotel - Quercia Magica Coffee Bar Ufficio stampa 17 di 18 Gardaland Magic Hotel - Quercia Magica Coffee Bar Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La struttura è composto da tre edifici di tre piani ciascuno, collegati tra loro da logge. L’elemento più caratteristico è il particolarissimo tetto, alto ben 14 metri e dal peso di oltre 11 tonnellate che copre la struttura: questo copricapo magico, composto da 34.000 tegole viola appositamente realizzate, appartiene al mago di Gardaland che, con il suo spettacolare incantesimo, penetra in tutte le stanze e accompagna gli Ospiti in un regno incantato pieno di fantastiche creature.



La magia comincia già in reception, con un’ambientazione simile a quella di un vecchio castello incantato: ci sono grandi libri accatastati, pergamene con simboli magici, piante di fagioli rampicanti, orologi distorti e una grande chiave dorata. Al centro troneggia il Magic Mirror, un grande specchio fatato, sorretto da una struttura ricoperta da grandi schegge di cristallo dai riflessi bianchi e azzurri. Quando ci si specchia, per incantesimo appare l’immagine del Grande Mago che, con l’inconfondibile voce dell’attore e doppiatore Carlo Valli, doppiatore italiano di Robin Williams, racconta agli Ospiti i segreti magici e le memorabili esperienze da vivere a Gardaland Magic Hotel.



Le 128 stanze tematizzate sono un vero incanto, ispirato a tre diversi mondi della magia (la Foresta Incantata, il Cristallo Magico e il Grande Mago); dispongono di due zone separate, una con letto matrimoniale e l’altra con due letti singoli, in modo da garantire alle famiglie un soggiorno all’insegna del massimo comfort. I dettagli sono curatissimi: ci sono un migliaio di stalattiti ghiacciate, oltre 30 enormi scudi e più di 60 grandi spade, centinaia di libri volanti, oltre 30 cappelli da mago, più di 40 alberi giganti tridimensionali e quasi 90 funghi colorati, tutti appositamente realizzati e installati nelle stanze per creare, insieme alle pitture, un grande effetto scenico.



Nelle camere Foresta Incantata gli Ospiti si trasformano in abitanti di una magica selva; il letto matrimoniale è sovrastato da un albero gigante, gli angoli sono decorati da piante rampicanti tridimensionali che colorano anche le pareti, i comodini sono a forma di tronco d’albero mentre i letti singoli hanno alle spalle colorati funghi giganti. Le stanze Cristallo Magico trasportano gli ospiti in un fantastico regno dei ghiacci e in un inverno fatato: imponenti stalattiti e una grande corona dominano il letto matrimoniale mentre un grande scudo e due spade sovrastano i letti dei ragazzi. L’atmosfera è resa ancora più magica dagli sfondi con cieli incantati dagli infiniti colori pastello con unicorni alati e draghi volanti. Nella camera Grande Mago, in cui il soffitto spiovente e le luci soffuse ricordano una misteriosa soffitta, la parete alle spalle del letto matrimoniale è decorata dal gigantesco cappello viola del Mago e da scaffali colmi di antichi libri, mentre la zona notte riservata ai bambini è caratterizzata da antichi libri volanti e particolari lanterne.



Anche gli spostamenti all’interno dell’hotel sono magici, grazie a dettagli tematizzati: l’ascensore richiama infatti le atmosfere della camera Grande Mago mentre i corridoi sono decorati in base alle tematizzazioni delle differenti stanze. La mattina, per andare a fare colazione, si passa attraverso una porta che richiama il tronco di un grande albero: siamo al Quercia Magica Coffee Bar, dove tutto ricorda una foresta incantata: dalla pavimentazione verde che rimanda ad una radura fatata, alle immense e vorticose piante di fagioli fino ai funghi giganti e al legno degli arredi dei banconi. A completamento dell’animazione il Quercia Magica Coffee Bar offre un percorso di “full immersion experience”, che coniuga il mondo della magia con la tecnologia: i piccoli Ospiti, dotati di visore, sono catapultati nel Laboratorio del Mago dove possono apprendere tutti i segreti delle sue pozioni e dei suoi incantesimi.



Inoltre, a partire dal mese di luglio, il giardino dell’hotel ospiterà l’esperienza di Gardaland Magic Walk: grazie al visore gli Ospiti si troveranno virtualmente in un mondo incantato tra isole sospese e magiche creature e - camminando sopra le nuvole - avranno il compito di raccogliere pietre e pozioni per aiutare il Mago di Gardaland a realizzare i suoi incantesimi. Gardaland Magic Hotel sorge accanto agli altri due Hotel del Resort con i quali condividerà un’ampia area acquatica, dove rilassarsi dopo una giornata a GARDALAND PARK o Gardaland SEA LIFE Aquarium.

Gardaland Magic Hotel, terzo hotel a tema di Gardaland Resort per il quale sono stati stanziati 20 milioni di euro. Un investimento importante che permette al Gruppo di raggiungere l’offerta di 475 camere di cui 257 completamente tematizzate e dedicate a sette mondi ispirati alla magia e all’avventura. Gardaland Resort si conferma così il primo e unico polo italiano negli hotel tematizzati.



“Progettare l’hotel di un Parco divertimenti è molto diverso rispetto alla realizzazione di un classico hotel” – afferma Edward Neville, Creative Lead Hotels & Accommodation MERLIN MAGIC MAKING – “Le strutture ricettive di un Parco Divertimenti devono infatti essere in grado di trasportare gli Ospiti in un mondo fantastico, stimolandone l’immaginazione e fornendo loro anche i servizi e gli standard che si aspettano da un hotel di prim’ordine. Inoltre questo tipo di hotel deve avere una storia specifica alla base - come quella della magia per il Gardaland Magic Hotel - che possa essere vissuta attraverso ogni dettaglio in ogni angolo della struttura stessa: nelle camere, nei corridoi, in ascensore, nella reception o al coffee bar.”



Gardaland Magic Hotel è parte di Merlin Entertainments plc, leader nell’intrattenimento per famiglie. Numero 1 in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, Merlin opera in oltre 130 strutture, 19 hotel e 6 villaggi vacanze in 25 nazioni distribuite su quattro continenti. Per costruire il Magic Hotel sono stati stanziati 20 milioni di euro. Il Gruppo ambisce a far vivere esperienze memorabili ai suoi oltre 67 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi marchi leggendari e le diverse tipologie di attrazioni grazie all'impegno e alla passione dei suoi circa 28.000 collaboratori (alta stagione).