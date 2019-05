Trono di spade: i luoghi che hanno incantato il mondo

E il Trono di Spade ha riservato visioni da favola e location talmente suggestive da restare nella memoria dei talespettatori: PiratinViaggio ha selezionato i luoghi che ogni fan della saga (e non) dovrebbe visitare almeno una volta nella vita.



Il Sentiero del Re (Kingsroad), Ballymoney, Irlanda del Nord - Tanto tanto tempo fa, Ned Stark e le sue figlie hanno attraversato il Sentiero del Re per arrivare ad Approdo del Re. Da allora è successo di tutto, ma gli alberi della splendida Ballymoney nell’Irlanda del Nord sono ancora in piedi e chiunque può passeggiare per il viale conosciuto come The Dark Hedges, una strada circondata da 200 alberi di faggio che creano un’atmosfera a dir poco inquietante.



Alto Giardino (Highgarden), Almodóvar del Rio, Spagna - La sede di Casa Tyrell, una delle dinastie più ricche dei Sette Regni, incanta per la sua bellezza. Le mura di Alto Giardino sono coperte da viti in fiore, i suoi cortili sono arricchiti da fontane, rose e musica. Il vero castello medievale di Almodóvar del Rio situato nella provincia di Cordova, si è prestato perfettamente per rappresentare la bellezza di Casa Tyrell. Sono visitabili tutte le torri del maniero, dalle quali si gode di una meravigliosa vista sulla Sierra. Nel castello è possibile fare un tour dedicato proprio alla fortunata saga e in alcune delle stanze.utilizzate per le riprese sono in mostra i costumi dei personaggi protagonisti.



Meereen, Klis, Croazia - Se avete in programma una gita in Croazia non potete perdervi la fortezza medievale di Klis, situata tra le montagne rocciose a nord-est di Spalato e poco distante dalla città. Nel corso della serie, Klis è stata fedele interprete di Meereen, la città più grande della Baia degli Schiavisti liberata da Daenerys nella quinta stagione. Dall’alto della fortezza si gode di un incantevole panorama su Spalato, Solin e Kaštela e sulle isole di Brač, Šolta Hvar e Vis.



Dorne - L'Alcazar di Siviglia, Spagna - L’Alcazar di Siviglia è un meraviglioso esempio di architettura mudéjar ed è uno dei palazzi più antichi del mondo attualmente in uso. Questa costruzione di rara bellezza, è circondata da giardini lussureggianti dove l’inebriante profumo degli aranci attraversa ogni viale del giardino. La HBO ha scelto proprio questa location Patrimonio dell’Unesco come Palazzo di Casa Martell, la dinastia regnante a Dorne, la regione più calda dei Sette Regni.



Dragonstone, San Juan de Gaztelugatxe, Spagna - Grazie alla suggestiva scala sull’oceano San Juan de Gaztelugatxe è sicuramente una delle location più straordinarie viste in Game of Thrones. Teatro del tanto atteso ritorno di Daenerys a Westeros, questa perla sulla costa spagnola dei Paesi Baschi è servita per le riprese esterne del castello. La scalinata, che conta più di 300 gradini, permette ai visitatori di ammirare il panorama mozzafiato sui faraglioni e si narra fosse un tempo il collegamento tra la terraferma e l’isola covo di pirati.



Yunkai, Ait ben Haddou, Marocco - Per rappresentare Yunkai, la seconda città della Baia degli Schiavisti, i creatori de Il Trono di Spade hanno scelto un altro Patrimonio dell'Unesco: la kasbah di Ait ben Haddou, in Marocco. Nella serie si vede Daenerys marciare verso le mura della città ed essere accolta al grido di Mysha, Mysha! Diverse scene sono state girate appena fuori dal villaggio, presso Ouarzazate, luogo utilizzato anche per alcuni classici del cinema come La Mummia e Il Gladiatore.



Nord della barriera, Mývatn, Islanda - Siamo a Nord della Barriera, in un luogo così magico da sembrare irreale. È la sorgente calda di Grjótagjá, vicino al lago Mývatn in Islanda, una fonte d’acqua bollente che arriva fino a 50°C e, anche se non balneabile, dona un po' di sollievo alla popolazione locale durante i rigidissimi inverni islandesi. In questo appartato luogo da favola si è girata una scena indimenticabile, quella del passionale incontro tra Jon e Ygritte, una relazione finita tragicamente nella serie TV ma che procede a gonfie vele fuori dal set.