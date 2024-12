Gardaland Magic Winter: divertimento e incanto per tutti

La musica è il filo conduttore di altre due novità che arricchiscono questa edizione di Gardaland Magic Winter. Per immergersi maggiormente nel periodo più magico dell’anno, infatti, le “Cornamuse d’inverno” fanno risuonare le tradizionali melodie degli zampognari lungo i viali di Gardaland Park, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera unica e suggestiva. Inoltre, "The Dream is Now Forever ", una delle canzoni più iconiche del Parco, torna in una veste speciale e dà continuità ad un progetto lanciato lo scorso anno e che ha reso protagonisti i bambini: la canzone, che accompagna i visitatori lungo i viali del Parco, è stata rielaborata scegliendo uno dei tanti pensieri positivi e pieni di speranza raccolti tramite l’iniziativa “Un pensiero gentile per questo Natale”, che ha dato voce alle emozioni dei più piccoli.