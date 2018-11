G! come giocare: a Milano è già Natale

L’evento, promosso da Assogiocattoli e organizzato da Campus Fandango Club, propone il vero Ufficio Postale di Babbo Natale: una graziosa casetta in legno sotto un maestoso albero addobbato, con simpatici elfi pronti a dare il benvenuto e ad aiutare i più piccoli a scrivere le loro letterine. Le piccole missive saranno spedite a Rovaniemi, in Lapponia, con tanto di timbro “Duracell Priority”, per farle arrivare a destinazione in un batter d’occhio. Per adulti e bambini è a disposizione una grande vetrina di giochi nella quale si può letteralmente sguazzare, giocando liberamente e gratuitamente con tutti i giocattoli più belli, dai classici mattoncini Lego alle LOL Surprise di Giochi Preziosi, mentre gli appassionati di tecnologie hanno da provare droni, veicoli e piste telecomandate Carrera Toys. Ci sono la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, allestita da Scalo Milano Outlet & More, spettacoli e laboratori, con protagonisti esclusivi, le mascotte più amate e tante sorprese.



Gli appassionati della saga stellare di Star Wars hanno appuntamento al cospetto delle intergalattiche Legioni Star Wars, il più grande Costuming Club al mondo riconosciuto da Disney e Lucas Film. I più piccoli possono imparare a leggere l’ora in maniera divertente ed efficace con i coloratissimi orologi Flik Flak e le varie attività organizzate nello stand del brand per insegnare ai piccoli come si legge l’ora. Ci sono poi il Trenino Thomas e, grazie a Rocco Giocattoli, Robocar Poli e i giocattoli tratti dal celebre cartoon. Per i piccolissimi Chicco ha allestito un’intera area “fit and fun”, con uno spazio dedicato a sport e movimento, un’area musical, una zona bilingual dove si insegna una nuova lingua straniera. Nell’area Turbo Team si scorrazza su due diverse piste alla guida di una Vespa o di una Ferrari, per imparare a guidare proprio come mamma e papà.



Per le bambine c’è un’esperienza firmata Barbie: la fashion doll più amata da quasi 60 anni, che oggi si fa portavoce di un messaggio importante diretto alle donne del futuro: puoi essere tutto ciò che desideri! Basta crederci e impegnarsi sempre. I modello è offerto da Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, a cui di recente è stata dedicata una Barbie con le sue fattezze.



I maschietti, oltre a incontrare dal vivo il giovanissimo creator Leo Toys, possono divertirsi con le costruzioni K'Nex di Grandi Giochi, con i tantissimi puzzle Ravensburger o nell’area dedicata alle macchinine Hot Wheels, Ci sono anche una pista anche per tricicli dove derapare e testare le proprie doti di futuro pilota,a cura di Italtrike e Sliderkids, le biciclette più nuove, e uno spazio riservato ai Pokémon con il loro nuovo gioco di carte collezionabili Gedis.



Infine un occhio di riguardo, come nella tradizione di G! come Giocare, viene riservato alla solidarietà. Da sempre attenta e aperta alle tematiche sociali, anche quest’anno l’area di Assogiocattoli propone i giochi della linea “Gioco anch’io”, un progetto ideato da Internotrentatre che seleziona e promuove i giochi ritenuti particolarmente adatti per bambini affetti da disabilità di ogni tipo. In più, Duracell in collaborazione con il CESVI, “Ridà vita ai tuoi giocattoli”. Durante i tre giorni di fiera, i bambini e le loro famiglie sono invitati a portare allo stand Duracell un giocattolo non più utilizzato e in buone condizioni, per contribuire e sostenere la campagna #LiberiTutti per il contrasto ai fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di bambini e adolescenti in Italia: per ciascun giocattolo donato il Cesvi riceverà un’extra donazione di 5 euro.



Per chi non disdegna un momento più serio, tra un gioco e l’altro, ci sono diverse iniziative. La Commissione Difesa Vista Onlus effettua screening gratuiti della vista e organizza attività ludico-educative per illustrare ai bambini come funzionano gli occhi e come prendersene cura divertendosi.

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia, invece, invita a bere “un caffè con lo psicologo”: un momento di confronto in cui adulti e bambini possono chiacchierare in maniera informale con un professionista sui temi della genitorialità, dell’educazione dei figli e della vita di coppia.

Infine, l’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia allestisce all’interno del suo stand uno spazio dedicato al tema della sicurezza stradale



Tutte le informazioni con indirizzi, orari e pressi dei biglietti sono sul sito della manifestazione https://gcomegiocare.it.