Friuli: l’incantevole ottobre tra i castelli di Strassoldo

Fra i suggestivi addobbi in chiave autunnale (una caratteristica che distingue da sempre gli eventi di Strassoldo) e il fascino antico del sito, il richiamo sarà sempre quello degli artigiani e i vivaisti d’eccellenza rigorosamente selezionati, ma lo svolgimento sarà diverso dal solito e per questo è stato modificato il titolo originale (“In Autunno: Frutti, Acque e Castelli”).



Un filo magico -Un filo magico, a senso unico, legherà la storia e la natura del luogo con gli espositori, che saranno inseriti in modo armonioso, lungo tutto il percorso. L’itinerario si dipanerà fluidamente nei giardini dei castelli Strassoldo e il parco secolare, attraversato dalle incantevoli risorgive. L’area della manifestazione sarà molto vasta, per cui si eviteranno assembramenti e si potranno fare rispettare più facilmente tutti i protocolli di sicurezza necessari.





Sicurezza innanzitutto - Molta attenzione, infatti, per la sicurezza: il coronavirus aveva purtroppo, portato alla cancellazione della festa primaverile, ma ora le maggiori conoscenze sulle norme di sicurezza per contrastarlo, unite alla pressione del pubblico e degli espositori, hanno spinto gli organizzatori a trovare la giusta formula per convivere, nella massima sicurezza, con la situazione e a elaborare un’iniziativa autunnale che preveda una logistica diversa, pur mantenendo tutto il fascino delle scorse edizioni.



Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it