Fine settimana: le sagre più gustose del weekend

I sapori sono moltissimi: da quelli delicati dei fagiolini e delle erbe spontanee al gusto intenso della porchetta, del cinghiale e dello struzzo. Ecco allora una selezione di sagre dedicate alla gastronomia in tutta Italia, in programma dal 17 al 19 giugno.

FESTA DELLE ERBE DI PRIMAVERA - Forni di Sopra, Udine –

Secondo fine settimana alla scoperta delle erbe spontanee friulane e insieme di uno splendido territorio tutto da esplorare. L’appuntamento è in Carnia, nella conca dell’Alta Val Tagliamento, sabato 18 e domenica 19 giugno, per scoprire uno splendido territorio e tanti sapori di antica tradizione, legati alla raccolta delle erbe spontanee e all’esplorazione dei boschi e delle loro ricchezze gastronomiche. La manifestazione si svolge al culmine della fioritura dei prati, in omaggio all’antica tradizione della raccolta delle erbe primaverili, un tempo principale ingrediente dei piatti fornesi e carnici. Le vie del borgo di Forni di Sopra, caratterizzate dalle tipiche architetture in legno delle vecchie case, si animano dei prodotti in esposizione alla mostra mercato dei prodotti agricoli e artigianali. Ci sono le tradizionali degustazioni tra le bancarelle e i menù a base di erbe e piantine spontanee, proposte dai ristoranti locali. Animazioni e giochi per i più piccoli, passeggiate nella natura, escursioni guidate per gli appassionati di trekking tra le montagne del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, esperienza di Forest Bathing, Informazioni: www.fornidisopra.com

FESTA DÌ CURNITT, Usmate Velate (Monza Brianza) –

I curnitt, i tipici fagiolini verdi coltivati in zona, sono i protagonisti di questa bella sagra: in programma quattro serate di gusto, da giovedì 16 a domenica 19 giugno allietate da musica e clima festoso. La manifestazione, organizzata dalla Associazione Tempo Libero, punta a promuovere uno degli ortaggi di tipici dell’estate: i fagiolini sono infatti proposti in vari menu serviti nelle quattro serate a partire dalle ore 19.30. Sabato e domenica ci sono anche gonfiabili, giochi e animazione per i bambini. Informazioni: www.facebook.com.

FESTA DEL TORTELLO AMARO, Castel Goffredo (Mantova)

– Sapori intensi anche nel Mantovano, da venerdì 17 a lunedì 20 giugno, con gli squisiti tortelli dal gusto amarognolo, ma anche con le tagliatelle alle erbe, la polenta, la frittata e l'elisir verdeamaro. Atmosfera allegra e divertimento per tutti in questa manifestazione ormai tradizionale, organizzata dalla Pro Loco presso il parco La Fontanella di Castel Goffredo. La festa è una gioia per il palato, con piatti a base di “erba amara”, la Balsamita Major o Erba di San Pietro, che diventa ingrediente essenziale nella preparazione del tortello e di numerosi altri piatti della cucina castellana: tra queste le tagliatelle, la polenta, la frittata, il liquore, perfino il gelato e la torta, da scoprire tutte le sere a partire dalle ore 19.00. Dalle 21, invece, campo libero alla musica, con serate danzanti, dai ritmi sudamericani a quelli del tango. Informazioni www.tortelloamaro.it

FESTA DEL RISOTTO, Villimpenta (Mantova) -

Tutti lo conoscono come il “paese del risotto”: Villimpenta, situato tra le provincie di Mantova e Verona, ospita da oltre settant’anni, nei primi tre weekend di giugno, una grande festa in onore di questo piatto della tradizione. Appuntamento, dunque, con il fine settimana conclusivo (dal 16 al 19 giugno), in cui gustare questo amatissimo primo piatto. La festa vede impegnati abili maestri risottai nella realizzazione della ricetta tipica locale, che nel 1990 è stata addirittura depositata presto uno studio notarile. Ogni sera, ad accompagnare la cena ci sono spettacoli gratuiti, musica dal vivo, bancarelle e luna park. Informazioni: www.facebook.com

- Secondo long weekend, dal 18 al 22 giungo, con la festa che celebra una delle specialità locali di Governolo, piccolo borgo ricco di storia in provincia di Mantova. Per scoprire la prelibata carne di struzzo e le migliori specialità, ci sono numerosi stand gastronomici che propongono, ad esempio, il risotto con lo struzzo, le tagliatelle al ragù di struzzo, i fagottini al ripieno di struzzo, e ancora filetto, tagliata e molto altro ancora. Sono in programma anche eventi sportivi e buona musica. Informazioni www.facebook.com

SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA, Breme (Pavia) –

La cipolla rossa de.c.o (denominazione comunale di origine) di Breme ha un caratteristico sapore dolce che conquista il palato al primo assaggio: l’occasione per scoprirla è il weekend conclusivo di questa bella sagra, in programma da venerdì 17 a domenica 19 giugno. La cipolla si assaggia nella zuppa, sulla pizza, nella classica frittata. Gli stand gastronomici offrono in alternativa, molti piatti della tradizione, come trippa, salamelle, salsicce, stufato d’asino e polenta. E dopo aver saziato la voglia di cose buone, si può approfittare di una visita audioguidata al borgo, oppure si può visitare la mostra fotografica e, nel weekend, il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. Per i ragazzi, luna park tutte le sere. Informazioni: www.sagracipollarossa.it.

SAGRA DEL CINGHIALE TORTELLI E GRIGLIATA A PELAGO, Pelago (Firenze)

- Secondo fine settimana anche a Pelago, in provincia di Firenze, sabato 18 e domenica 19 giugno, con la sagra organizzata dal Gruppo cinghialai la Banduccia. In programma una ricca grigliata presso il Campo Sportivo Comune P. Del Lungo di Pelago. l’appuntamento è sabato a cena (ore 19.00); domenica: pranzo ore 12.00 e cena ore 19.00. In caso di maltempo la sagra di svolgerà al coperto. Informazioni: www.facebook.com





PORCHETTIAMO, Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia)

– Un fine settimana, da venerdì 17 a domenica 19 giugno, in cui il cibo di strada incontra la birra artigianale in una vera esplosione di sapori: nell'incantevole paesaggio delle colline umbre che circondano Perugia, tre giorni di porchetta e street food, laboratori e degustazioni, musica e passeggiate. Il festival celebra la porchetta, uno dei cibi più antichi e popolari della tradizione gastronomica italiana: il programma prevede tre giorni (17-18-19 giugno) di street food, in compagnia dei migliori produttori locali di porchetta e birre artigianali, selezionate da Fermento Birra. Per chi preferisce il vino, è presente anche una buona selezione di bottiglie della Strada del Sagrantino. Gli stand gastronomici propongono cibo di strada di Umbria e Toscana, insieme a Lazio, Marche, Emilia Romagna fino a Calabria e Sicilia. Sono previsti anche laboratori e degustazioni guidate, eventi e spettacoli, giochi e musica. Appuntamenti, giochi e animazione anche per i bambini. Informazioni www.porchettiamo.com

SAGRA DEL PESCE A FIUMICINO E FESTA DELLE TRADIZIONI MARINARE - Fiumicino (RM)

– Giunge alla sua edizione numero 51 la sagra che festeggia, insieme al pesce, anche le tradizioni marinare di questa graziosa cittadina alle porte di Roma. Appuntamento alla Darsena Isola Sacra, con una grande festa gastronomica che vuole celebrare il piatto principe della città di Fiumicino: il pesce, in tutte le sue declinazioni. Le attività di pesca e la marineria sono gli elementi che meglio rappresentano le antiche origini di questo territorio. Come di consueto, sono presenti banchi di prodotti tipici e artigianali, ma soprattutto il tendone della cucina dove i volontari della Pro Loco di Fiumicino preparano dei semplici ma gustosi menù di pesce.

NAPOLI PIZZA VILLAGE, Napoli

– La città partenopea e la pizza sono un binomio quasi indissolubile: per questo Napoli festeggia il delizioso disco di pasta condito con pomodoro, mozzarella e mille altri sapori da venerdì 17 a domenica 19 giugno nello splendido scenario del lungomare Caracciolo, trasformato per un fine settimana nella pizzeria più grande del mondo. Napoli Pizza Village torna, per il decimo anno, a essere l’essenza del gusto: oltre 130.000 pizze sfornate, 30.000 metri quadrati di “pizzeria” in riva al mare, 4.700 posti a sedere, 150 pizzaioli, 450 persone all’opera e, circa 50 pizzerie storiche presenti per soddisfare ogni desiderio. Il villaggio della pizza è aperto dalle ore 18.00 all’ 1 di notte: bastano una manciata di euro per godersi una pizza, una bibita, un dolce o un gelato e un caffè a un passo dal mare. Ci sono anche il Campionato Mondiale del Pizzaiolo e a grandi esibizioni di pizza acrobatica. Il programma prevede concerti, show e un intero villaggio dedicato ai bambini, con animazione e laboratori a tema educazione alimentare. Per chi volesse avvicinarsi all’arte della pizza come produttore ci sono le master class tenute da maestri pizzaioli di fama nelle quali imparare i segreti del mestiere. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Informazioni: www.pizzavillage.it.