Fine settimana: le sagre di gusto per il weekend

FESTIVAL DEL PUZZONE DI MOENA, Moena, Val di Fassa

– Tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 settembre, all’insegna del gusto, da vivere tra le vie e gli alpeggi di Moena. In Val di Fassa circondati dal sapore del latte e dei formaggi alpini. Protagonista è il Puzzone di Moena DOP, un formaggio tipico delle Valli di Fassa e Fiemme, caratteristico per la sua crosta umida e l’odore particolarmente intenso. Ccasari e allevatori sono a disposizione per condividere esperienze dal sapore unico. Sono in programma numerosi eventi, con visite guidate alla scoperta dei segreti della produzione, degustazioni narrate; aperitivi Cheese&Wine e buona musica. Ci sono anche le birre artigianali di Moena, tutte da scoprire. Nel pomeriggio di sabato si può salire sul Treno del Gusto e andare a spasso nella campagna alla scoperta delle stalle e del biolago, oppure partecipare, sempre sabato, al Trekking del Puzzone Moena DOP, o ancora a un pranzo tipico in piazza. Per i bambini ci sono la caccia al tesoro a tema e tanti giochi. Infine, domenica c’è la tradizionale sfilata della Desmonteada, che si conclude in Piaz de Sotegrava con il taglio delle 5 forme DOP. Informazioni: www.visitmoena.it.

FESTIVAL DEI SAPORI AUTUNNALI, Levico Terme (Trento)

– Il grazioso centro termale ospita il tradizionale Festival dedicato ai prodotti dell’autunno al quale quest’anno si affianca il Festival della Zucca, Tre giorni, da venerdì 16 a domenica 18 settembre alla scoperta di tanti segreti di miele, mais, uva e zucca, con momenti di gusto e divertimento per tutti. Ci sono gli stand gastronomici, i laboratori didattici, il concorso che decreterà la zucca migliore e le bancarelle con tante cose buone del territorio. Oltre ad assaggi e degustazioni, non mancano sfide di cucina, laboratori per i più piccoli, workshop e conferenze. Informazioni: www.visitlevicoterme.it

CACIO E PEPE FESTIVAL, Milano –

La cucina romana sbarca sotto la Madonnina per un fine settimana, da giovedì 15 a domenica 18 settembre, con uno di piatti più amati in assoluto: appuntamento in Piazza Città di Lombardia con “Cacio e Pepe Festival,” l’evento di street food al quale partecipano chef professionisti, impegnati a cucinare meravigliosi piatti di cacio e pepe, utilizzando ingredienti artigianali e di primissima qualità. Non mancano gli altri gustosi piatti della “cucina di strada”, come hamburger, fritture varie e dolci. Ad accompagnare pranzi e cene ci sono buona musica e ottima birra. Orari: Giovedì 15: dalle 18.00 alle 24.00. Venerdì 16 e sabato 17: dalle 12.00 all’01.00. Domenica 18: dalle 12.00 alle 24.00. L’ingresso è libero. Informazioni: www.facebook.com

EROICO ROSSO SFORZATO WINE FESTIVAL, Tirano (Sondrio)

– Un intero fine settimana, da venerdì 16 a domenica 18 settembre, alla scoperta delle tradizioni e della storia del territorio, grazie a un evento dedicato allo Sforzato, nobile vino rosso della Valtellina. Tirano, storico crocevia delle Alpi e punto di incontro tra Italia e Svizzera, offre la possibilità di scoprire i sapori e le emozioni della montagna valtellinese con un evento dedicato al vino rosso locale: si va di palazzo in palazzo, si visita la città storica si degusta il vino più buono. Ci sono poi spettacoli musicali, tour in bicicletta ai terrazzamenti, mostre, giochi per bambini dedicati all’uva. Il programma dettagliato dell’evento è sul sito di riferimento: www.eroicorosso.it

PADUS MIRABILIS, Sacca di Colorno (Parma) -

Due giornate dedicate alle trazioni del fiume più lungo d’Italia, sabato 17 e domenica 18 settembre in un festival dedicato alle eccellenze culinarie e alle antiche tradizioni legate a questa terra, con un ricco calendario di appuntamenti, laboratori e attività per grandi e piccini, tra arte, cultura, storia alle eccellenze enogastronomiche delle singolarità territoriali del Grande Fiume. Tante le iniziative legate alla buona cucina e ai prodotti del territorio parmense; tra queste, in primo piano ci sono pane e vino, al centro di racconti, assaggi e degustazioni a cura di Andrea Gherpelli (attore e custode di grani antichi) e Matteo Pessina (degustatore indipendente ed (in)formatore). Ci sono poi degustazioni culinarie delle più pregiate tipicità locali, incontri sulle colture biologiche, sui prodotti dimenticati e da recuperare e tante occasioni per riscoprire le tradizioni legate al lavoro nei campi e alla vita all’aria aperta. Ci sono poi escursioni lungo i due percorsi frequentati nei secoli dai pellegrini d’Europa: la via per Santiago e la via Francigena. Quest’anno, con l’iniziativa “Un Po ad Oriente” si rivolge uno sguardo particolare al Paese del Sol Levante e alla sua millenaria cultura, con tante iniziative e un omaggio a Emilio Salgari, il celebre scrittore italiano di romanzi d’avventura. Ci sono poi attività open air, tra cui il raduno di bici d’epoca, l‘esercitazione e dimostrazione per bambini a cura di Pompieropoli; un’escursione in barca alla scoperta del tramonto sul Grande Fiume, un’esposizione mercato di giardini zen dj set, esibizioni di danza e un festival di arte fluviale con artisti body painter. Informazioni: www.biebieventi.com

MANGIALUNGA, Funtanegli (Genova)

– Appuntamento in Liguria domenica 18 settembre tra i paesaggi dell'entroterra genovese, per una camminata del gusto in 10 tappe tra natura ed enogastronomia locale. La Mangialunga, il percorso enogastronomico di circa 5 Km tra le ville e le creuse di Funtanegli, una frazione di Genova, è una bellissima occasione per scoprire meravigliosi rioni e ottimi piatti della tradizione ligure, dall’aperitivo al dolce con il sottofondo di musica e ottimo vino; la particolarità dell’evento consiste nel mangiare non a tavola ma camminando, immersi nella natura. Previsto anche un concorso fotografico e una lotteria. Il numero dei partecipanti è limitato. Orari e costi di partecipazione sul sito di riferimento, Informazioni: www.usfontanegli74.com.

SAGRA DEL FUNGO PORCINO DI ORIOLO ROMANO, Oriolo Romano (VT)

– Due weekend alla scoperta dei funghi porcini: appuntamento da venerdì 16 a domenica 18 settembre con replica nel fine settimana successivo, in Piazza Umberto I, Oriolo Romano (VT), con la 16esima edizione di questa sagra gustosissima, che trasforma Oriolo Romano in capitale laziale dei funghi. Durante la sagra si possono assaggiare funghi con bruschette, fettuccine, secondi piatti. Informazioni: www.sagraoriolo.it

SAGRA DEL FUNGO PORCINO, Castelcivita (Salerno) –

Ottimi funghi anche in provincia di Salerno nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 settembre, per la trentesima edizione della sagra dedicata ai porcini locali. In occasione della festa, i funghi vengono serviti nelle viuzze del centro storico in mille sfiziosissime preparazioni: frittelle, pizza, penne, risotto, spezzatino e caciocavallo impiccato con funghi porcini. Tutto accompagnato dall'ottimo vino locale. I monumenti restano aperti per l’occasione e non manca I ‘esposizione di prodotti tipici locali. Si balla in piazza fino a tarda notte. Informazioni: www.facebook.com/proloco.dicastelcivita.

COUS COUS FEST, San Vito lo Capo (Trapani) –

Un evento che ormai appartiene alla tradizione: il cous cous, delizioso piatto della tradizione mediterranea e patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, dà appuntamento ai visitatori nello splendido scenario marino di San Vito Lo Capo per la sua edizione numero 25. In occasione della festa, il cous cous, piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture diverse delle due sponde del Mediterraneo, viene preparato in oltre 40 ricette e servito ogni giorno da venerdì 16 a domenica 25 settembre a pranzo e a cena. Anche quest’anno si tengono i Campionati di Cous Cous, nei quali chef professionisti provenienti da tutto il mondo si sfidano per aggiudicarsi il titolo di Miglior Chef del Cous Cous Fest. La manifestazione è occasione di festa, sfide gastronomiche, sapori e momenti di approfondimento con spettacoli ai quali partecipano artisti di fama internazionale. Informazioni: www.couscousfest.it.