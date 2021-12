Ferrara, un sontuoso palcoscenico per il Natale

In attesa del suggestivo Incendio del Castello Estense nell’ultima notte del 2021, Ferrara si anima di spettacoli, villaggi e mercatini di Natale, performance di luci, divertenti iniziative per grandi e piccoli, da vivere con i vantaggi di Visit Ferrara che riserva promozioni e visite guidate ai turisti. Per chi vuole passare il Capodanno nella città estense sono diverse le offerte promozionali, tra cui il pacchetto “Capodanno in centro storico”.



Il Winter Park - Il Parco Coletta di Ferrara fino al 9 gennaio 2022 si trasforma nel Winter Park con un luna park con 14 giostre, spettacoli e luminarie, ma anche una bellissima pista di sci per i bambini con i maestri sci che arrivano dalla Val di Sole. Un servizio navetta condurrà i visitatori al parco, che diventerà meta di una divertente corsa di Babbo Natale e di coinvolgenti animazioni e attrazioni. I bambini entreranno nel regno di Santa Claus con la missione di salvare il Natale in compagnia di strambi personaggi delle fiabe, tra percorsi interattivi, laboratori e show.



100 km di installazioni luminose -Tutto il centro storico ferrarese è un palcoscenico natalizio da ammirare e da vivere. Oltre 100 km di installazioni e strisce luminose, che assumono una veste diversa per ogni via e piazza stupiscono i passanti, invitati a raggiungere i 3 grandi alberi che illumineranno piazza Cattedrale, piazza XXIV Maggio e lo spazio tra via San Romano e piazza Travaglio.



Il Christmas Village - Un mercatino di Natale speciale, il Cna Christmas Village, fino al 9 gennaio 2022, attirerà buongustai e amanti dell’artigianato tra pezzi d’arte, fotografie e illustrazioni, lavori in pelle, bigiotteria, abbigliamento, ceramiche artistiche, cosmetici, prodotti tipici di varie zone d’Italia e dolci natalizi. Il villaggio sarà allestito alla confluenza tra Bersaglieri del Po e via Mazzini.



Visite guidate in promozione - Inoltre, è valida fino al 26 dicembre 2021 la promozione “Dormi in città e ti regaliamo Ferrara” che dona una visita guidata della città il sabato alle 15.30 o la domenica alle 10.30 per la “Reinassence edition” a tutti coloro che prenotano un soggiorno nelle strutture convenzionate con Visit Ferrara. Le visite guidate sono aperte a tutti, anche a coloro che non pernottano o che dormono in strutture non convenzionate, al costo a persona di 8 euro.



Capodanno con il Makkeroni Show - In attesa del grande Incendio del Castello il 31 dicembre il Teatro Nuovo di Ferrara ospiterà il Makkeroni Show, gran varietà di Capodanno, con il ventriloquo, mago e cantante Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent 2020, le scenografiche illusioni e magie di Alberto Giorgi e Laura, vincitori di numerosi premi internazionali, il trasformista e clown Pubelle – Luca Lombardo protagonista al Festival di Sanremo 2021 con la band “Lo Stato Sociale” e Roberto Ferrari, presentatore poliedrico, direttore artistico e produttore dello show, con la partecipazione di Max Yanez Dj.



Per maggiori informazioni: www.visitferrara.eu