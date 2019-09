Ferrara: si vola con il Balloons Festival

Ferrara nel pallone per il Balloons Festival Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Uno spettacolare evento con le mongolfiere più belle. Foto: Consorzio Visit Ferrara leggi tutto

La cornice dell’evento è il Parco Urbano G. Bassani, un'area verde che si estende a nord della città tra le mura e il Po, un tempo di caccia della famiglia degli Estensi. Attualmente è un sistema articolato di zone verdi, attrezzate per il tempo libero e la ricreazione, con laghetti, percorsi pedonali e piste ciclabili. Il Festival è aperto ai visitatori tutto il giorno a partire delle ore 16.00 di venerdì 6 settembre: nei giorni infrasettimanali l’ingresso è libero, mentre nei due sabati (ore 10.00-23.00) e due domeniche (ore 10.00-22.00) il biglietto di ingresso per l’intera giornata è di euro 5,00 (gratis per i bambini fino ai 12 anni).



Gli spettatori possono assistere al gonfiaggio delle mongolfiere, un rito di grande suggestione, e provare l’emozione di salire a bordo dei palloni. Si può anche assistere alle manovre dei piloti, osservare i bruciatori tra i loro rumori e le loro ardenti temperature, e vedere infine questi giganti dell’aria levarsi in volo. Da non perdere, il sabato sera alle ore 21 lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a ritmo di musica. Gli equipaggi, nei momenti di pausa tra un volo e l’altro, si prestano ad ospitare i visitatori a bordo degli aeromobili e a spiegare il loro funzionamento. Al mattino presto e alla sera, i momenti più favorevoli per decollare e atterrare in piena sicurezza, è possibile anche provare l’emozione del volo, sia nei voli liberi che in quelli vincolati, nei quali il pallone si solleva da terra di una decina di metri restando però sempre ancorato a terra, per ammirare dall’alto il parco e lo scenario della città.



Il parco ospita anche numerosi appuntamenti ed eventi collaterali. Ad esempio, per i bambini ci sono la Winter Wonderland Experience, con i gonfiabili, i tappeti elastici, il ponte tibetano, i rulli acquatici e la pista di quad; Pompieropoli, nella quale gli operatori dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco accompagnano i piccoli in prove di destrezza e simulazioni delle operazioni da compiere in caso di incendio; il tendone del Circo Artisti Famiglia Rossi, in cui divertirsi ammirando le prodezze di mangiafuoco, cowboy, show di bolle e contorsionisti; StradAmica, il percorso di sicurezza stradale con mini auto elettriche, per divertirsi e insieme imparare il codice stradale.



E poi esibizioni, prove libere, iniziative e tornei per grandi e piccoli nel Villaggio dello Sport; la partecipazione straordinaria delle Frecce Tricolori, e ancora elicotteri, simulatori, cockpit e squadre cinoagonistiche nell’area dell’Aeronautica Militare e delle Forze dell’Ordine.



Il festival è anche l’occasione perfetta per scoprire la città anche restando a terra: dal 14 settembre ogni sabato tra le ore 15.00 e le 17.00 si può partecipare alle visite guidate “Raccontare Ferrara”, con partenza dal cortile del Castello Estense, da prenotare sul sito del Consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu.



Informazioni www.ferrarafestival.it.