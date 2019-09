Scoprire la Valtellina passeggiando tra i vigneti

Ma i piaceri di questa stagione non si fermano qui: autunno è anche sinonimo di vendemmia: e la Valtellina con i suoi 2500 km di muretti realizzati a secco, è la più vasta area terrazzata d’Italia.



Le “terrazze” del vino - In Valtellina si può veramente scoprire cos’è la vendemmia e il suo significato, in un vero e proprio viaggio alla ricerca di tradizioni e sapori. A questo proposito, Taste the Alps, progetto volto alla promozione dei prodotti tipici del territorio, porta alla scoperta di questo territorio e dell’arte della vendemmia. Una tradizione che vanta una storia di oltre 500 anni. In Valtellina, la vendemmia è un tema molto serio. La costruzione dei terrazzamenti risalirebbe ai tempi del Medioevo, ma solo nel 1500 i proprietari dei terreni decisero di donare le loro terre ai contadini per lavorarle.



Patrimonio dell’Umanità - Costruire i terrazzamenti non è stata per nulla un’operazione semplice. Le pendici delle montagne, infatti, sono molto scoscese ma, nonostante ciò, le vigne riescono a trovare spazio metro dopo metro. Un’arte quella della costruzione dei muretti a secco, recentemente riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Il risultato è una viticoltura spettacolare, praticata senza l’ausilio di mezzi meccanici, dove i viticoltori, lavorando in coppia tra un filare e l’altro, tagliano l’uva con forbici o coltellini e la trasportano a spalla sui declivi terrazzati: quindi nascono i grandi vini della Valtellina, come il Sassella, il Grumello, l'Inferno, il Valgella.



La Strada del Vino e dei Sapori - I terrazzamenti della Valtellina offrono ai turisti una vera e propria esperienza alla scoperta di una delle tradizioni valtellinesi. Attraverso il percorso ciclo-pedonale della "Via dei terrazzamenti" e quello transitabile anche in auto della "Strada del Vino e dei Sapori", infatti, i viaggiatori potranno addentrarsi e scoprire il tipico paesaggio agrario della Valtellina caratterizzato anche edifici storico artistici di notevole interesse, cantine e borghi antichi, dove scoprire i profumi della montagna, conoscere le ricette "fatte come una volta" con ingredienti a km 0 di altissima qualità, che racchiudono tutti i segreti e i sapori di una tradizione secolare. Un’avventura sensoriale che permette di instaurare un legame sincero e profondo con il paesaggio circostante.



Per maggiori informazioni: www.tastethealps.eu