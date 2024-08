Ferrara Buskers Festival: musica, arte e tante emozioni nelle strade

ESPERIENZA A 360° - Non solo musica ed esibizioni artistiche per l’affezionato pubblico del Ferrara Buskers Festival, ma l’opportunità di immergersi in un’esperienza a 360°, di accedere a una rassegna culturale fatta di talk e appuntamenti che arricchiranno il palinsesto delle giornate del festival, a partire dal pomeriggio. Il Ferrara Buskers Festival si rinnova, quindi, e con lui anche la promessa di diffondere note e cultura senza mai perdere il valore e l’autenticità che da sempre lo connotano come il primo e più antico Festival di musica di strada del mondo. Da quest’anno è prevista l’introduzione di un biglietto d’ingresso per accedere a centinaia di ore di spettacolo e ad una rassegna culturale che tutti i pomeriggi ospiterà talk, incontri e approfondimenti.



Per maggiori informazioni: www.ferrarabuskers.com