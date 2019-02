Extra Lucca: un weekend con l'olio di eccellenza

Si danno appuntamento quaranta produttori top di olio, schierati tra i banchi d’assaggio aperti a tutti e gratuiti, dove è possibile degustare e acquistare i prodotti in arrivo da Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto, accanto a una vasta selezione dai diversi territori dell’olio toscani. Venti tra i più noti artigiani del gusto italiani animano invece con le loro specialità l’area Food di Extra Lucca.



Non mancano, come vuole la tradizione, la presentazione della guida Terre d’Olio 2019 e la premiazione delle Corone Maestro d’olio, in programma sabato 9 febbraio alle ore 20, sempre presso il Teatro del Giglio, nel corso di una serata condotta dal padrone di casa, Fausto Borella, e dall’eclettico Neri Marcorè, special guest di quest’anno. L’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti è anche l’occasione in cui vengono presentate le oltre 100 aziende italiane recensite dalla guida che ora, visto il successo crescente registrato in questi primi sette anni, con 8000 copie vendute solo nel 2018, si arricchisce di una nuova Corona in bronzo e rame, disegnata ad hoc dallo scultore toscano Andrea Roggi, Il volume è reperibile in tutta Italia nelle librerie, nella grande distribuzione, nella catena degli Autogrill e negli aeroporti italiani.



“Tra oli, eccellenze gastronomiche e diverse iniziative a diretto contatto con i produttori – sottolinea Fausto Borella, ideatore della manifestazione e presidente dell'Accademia Maestro d'olio - quello di Extra Lucca si preannuncia ancor una volta un appuntamento irrinunciabile, capace di richiamare sia gli appassionati che i più esperti perché coniuga gusto, conoscenza e divertimento. Ma soprattutto è un momento davvero unico che offre la possibilità di degustare le più buone etichette dell'anno premiate dalla guida in soli tre giorni. Il tutto senza tralasciare la possibilità di trascorrere un weekend in uno dei comuni più belli della Toscana. Conosciuta come ‘la città dalle 100 chiese’, che si trovano dentro e fuori dal centro storico, Lucca è infatti un vero scrigno d’arte con i suoi monumenti, i suoi palazzi, le sue torri e piazze, ma soprattutto con le sue rinomate mura, che offrono una singolare promenade unica al mondo”.



Extra Lucca è patrocinato dal Comune di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Confcommercio.

