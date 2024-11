Eurochocolate: il cioccolato in scena a Perugia

Edizione numero trenta per Eurochocolate, la grande festa del cioccolato che, da venerdì 15 a domenica 24 novembre, torna ad animare le vie e le piazze del centro storico di Perugia, e promette di essere davvero “Sulla bocca di tutti”, come vuole il claim di questa edizione. I punti di forza della manifestazione, che costituisce un vero e proprio Festival Internazionale del Cioccolato, sono il grande palco allestito in piazza IV Novembre, sul quale fanno bella mostra di sé eleganti divani a forma di bocca e le bocche di cioccolato firmate dai “Costruttori di Dolcezze”, i Chocolate Show, il Choco Lab e un ricco programma di eventi e di degustazioni dolcissime.



L'appuntamento, che anche quest'anno gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Camera di Commercio dell'Umbria e Sviluppumbria, è ancora una volta una vera e propria festa per tutti gli amanti del "Cibo degli Dèi", con dieci giorni di attività, intrattenimento a tema, spettacoli itineranti, esibizioni musicali e performance artistiche che trasformano ogni angolo del centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, animato da originali Chocoband, Chocoparade, Chocolieri e molto altro ancora. Tra le novità, la presenza dei Choco Buskers, selezionati per mezzo di una call lanciata coinvolgere gli artisti desiderosi di esibirsi nello splendido scenario cittadino.