Eurochocolate Christmas: il cioccolato incontra la neve

La prima edizione, svoltasi lo scorso anno, ha avuto grande successo: ora il comprensorio sciistico della Paganella, in Trentino , torna ad ospitare dal 12 al 15 dicembre una nuova edizione di Eurochocolate Christmas, quattro giorni dedicati al cioccolato, con una dolcissima anteprima in programma nel weekend del 7 e 8 dicembre, con tante golose attività di intrattenimento a tema cioccolato nei rifugi della Paganella Ski Area.

L’evento, organizzato da Gioform e promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Trentino Marketing, Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e dai Consorzi Turistici dell'Altopiano della Paganella (Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore), offre un programma di iniziative diffuse molto ricco di appuntamenti, che animano le principali piazze, strutture ricettive e di intrattenimento del Comprensorio, tra cui rifugi, ristoranti e biblioteche, con tante dolci iniziative dedicate al cioccolato. Il simbolo dell’evento è la simpatica immagine con la popolarissima palla di vetro nella quale scende neve mista a cioccolato.



A disposizione dei golosi e degli appassionati della montagna ci sono il PalaCioccolato, una grande tensostruttura firmata Trentino Marketing e allestita ad Andalo, pronta ad accogliere ogni giorno grandi e bambini con golosi Cooking Show, attività ludico-didattiche e un Laboratorio Live di Bottoni in cioccolato. Basta acquistare il proprio stampo e colarvi il cioccolato per ottenere i propri cioccolatini fatti a mano, utilizzando le temperatrici e l'abbattitore in dotazione. Ci sono poi tanti giochi tradizionali rivisitati in modo “cioccolatoso”, per mezzo dei quali si possono vincere dolci omaggi: tra questi la ChocoTombola itinerante, il Choco Memory, il Choco Bowling e l'intramontabile “Gira (la ruota) con Gusto!”. Non manca neppure la Maxi Cornice alta 2 metri e realizzata con ben 400 kg di vero cioccolato, per farsi immortalare in ricordo dell'evento.



Come in ogni evento firmato Eurochocolate, il cioccolato può essere degustato, ma anche acquistato. Piazza Dolomiti ad Andalo è infatti la sede dell’atteso Chocolate show, il grande emporio del cioccolato con le più autorevoli aziende del made in Italy. Choco Dolomiti Paganella, Distretti del Cioccolato Italiano, Costruttori di Dolcezze ed Equochocolate sono le quattro aree tematiche pronte a soddisfare gusti ed esigenze di tutti i golosi.



Ad arricchire il programma di Eurochocolate Christmas 2019, arrivano tre nuove attività dedicate ai giovani amanti della montagna tra i 4 e i 12 anni: il Choco Slalom Speciale, il Choco Slalom Gigante e la Choco Discesa Libera. Sempre per gli appassionati di sci ci sono anche gli appuntamenti quotidiani con i CiokoPass e Cioccolato in Pista, appositamente pensati per abbinare al piacere di una discesa tutta la dolcezza del miglior cioccolato. I ristoranti del Comprensorio sono infatti invitati a presentare il cioccolato in tutte le sue forme e abbinamenti.

Da non perdere, venerdì 13 dicembre, lo special event dedicato alla Festa di Santa Lucia durante la quale tutti i bambini possono ritirare un assaggio di cioccolato e partecipare a tanti giochi di gruppo.

Spazio anche a wine bar, enoteche e rifugi del Comprensorio inseriti nei golosi circuiti dei Choco Aperitivi e dei Rifugium Peccatorum, con degustazioni di cioccolato e cocktail a base del Cibo degli Dei, oltre ad abbinamenti con tabacco, grappe e altri prodotti del territorio.



A completare il goloso programma dei Circuiti diffusi, arrivano quest'anno le imperdibili proposte di “Tutti in pista”: un calendario di degustazioni guidate in compagnia di esperti che, presso strutture ricettive e locali pubblici, declinano i colori di identificazione delle piste in base alle varie tipologie di cioccolato: la Nera propone così degustazioni di cioccolato 100% cacao, la Rossa è a base di cioccolato dal 70% al 90% di cacao, la Blu offre cioccolato al latte, mentre la Verde è espressamente dedicata ai più piccini.



Non manca neppure uno spazio dedicato a didattica e cultura, con appuntamenti quotidiani per avvicinarsi al mondo del cioccolato e scoprirne origini, aromi e sapori, anche attraverso gustose combinazioni con i prodotti tipici del territorio. All’insegna dell’approfondimento e della cultura ci sono anche gli appuntamenti quotidiani firmati Cioccolata con l’Autore: una ghiotta occasione per sorseggiare un’ottima cioccolata calda mentre alcuni fra gli autori più interessanti ne racconteranno curiosità e aneddoti.



Ingresso gratuito, su prenotazione, per i Cooking Show:, inseriti in un ricco calendario di laboratori di cioccolateria e pasticceria in cui cimentarsi in prima persona nella realizzazione di dolci e cioccolatini seguendo i consigli degli esperti. Queste le gustose declinazioni in programma: Choco Menu Natalizio, Siamo alla Frutta!, Spiriti golosi della Paganella, Olio e Ciccolato, Latte e derivati, Miele e Cioccolato.

Tutte le informazioni e il calendario degli appuntamenti è online su www.eurochocolatechristmas.com