Erice, il borgo dei presepi

L’iniziativa si intitola “EricèNatale - Il borgo dei presepi” e racconta fin dal suo titolo la dolcezza e il fascino dei giorni di Avvento . La manifestazione si svolge a Erice , dal 7 dicembre al 6 gennaio e offre ai visitatori un modo originale per trascorrere in armonia e serenità i giorni dell’attesa e quelli delle Festività Natalizie . A fare da cornice c’è un’ambientazione da favola, in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia e tra i borghi più belli d'Italia.

Il clima di festa avvolge e riscalda, con la sua atmosfera magica e familiare fatta di colori, luci, sapori e musica. Si comincia l'8 e il 9 dicembre con il Festival "Zampogne dal mondo", con gruppi provenienti da Austria, Spagna, Polonia e Armenia. Si continua con l'arte presepiale e l'artigianato, in un mix di tradizione, presepi artistici, decorazioni natalizie, prodotti tipici locali, animazione per bambini, spettacoli, mostre e concerti. Nelle chiese, nei cortili, nelle botteghe sono allestiti numerosi presepi tra scenari anche inconsueti.



Si può passeggiare tra le vie acciottolate dell’antico borgo medievale e scoprire nella Piazza della Loggia tante idee regalo e deliziose specialità tipiche gastronomiche ospitate nelle casette in legno dei "Mercatini di Natale" in una romantica scenografia.



Anche il Capodanno è all’insegna del divertimento, rallegrato dalla consueta festa con fuochi d'artificio, brindisi e musica in piazza.



“ERICèNATALE– Il borgo dei presepi” è promosso dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte. Tutte le informazioni sono online sul sito: www.ericenatale.it