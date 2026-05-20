Domenica 24 maggio centinaia di dimore storiche sono aperte gratuitamente alle visite

© Ufficio stampa | Castello di Castellamonte, Torino
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Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente, in una rete che nel suo insieme costituisce il più grande museo diffuso del nostro Paese, La Giornata costituisce una grande opportunità per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e di bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. L’iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato, composto da beni vincolati che sono espressione delle radici più profonde dell’identità e della cultura italiana, da proteggere e tramandare alle nuove generazioni.
La rete delle Dimore Storiche è costituita dall’insieme di immobili d’epoca, residenze, castelli e giardini storici: questo ingente patrimonio svolge una funzione pubblica e sociale fondamentale e, grazie alla sua presenza capillare su tutto il territorio, rappresenta una vera infrastruttura che attraversa tutta l’Italia e genera valore nei territori, soprattutto in quelli lontani dai flussi turistici e nelle aree interne.
Da questa prospettiva nasce il tema della XVI edizione “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” che richiama la responsabilità del prendersi cura di beni che non sono solo da conservare, ma da valorizzare e rendere fruibili all’interno delle comunità di riferimento, perché possano continuare a generare valore culturale, sociale ed economico.
“La Giornata Nazionale di ADSI rappresenta ormai un appuntamento importante e consolidato nel calendario delle attività culturali in Italia, che pone al centro dell’agenda del nostro Paese un patrimonio culturale vasto e presente in tutte le nostre regioni: solo nel 2025 hanno aderito all’evento oltre 500 dimore, che hanno accolto più di 250.000 visitatori” dichiara Maria Pace Odescalchi, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane “È anche un’occasione preziosa per riflettere sulla necessità di favorire la tutela e la manutenzione di questa infrastruttura culturale del nostro Paese, idealmente con strumenti di supporto che consentano una gestione proattiva e una pianificazione di medio e lungo periodo, per far sì che questi beni diffusi continuino ad essere una risorsa per il nostro Paese e per le generazioni future”
Per conoscere l’elenco delle dimore storiche regione per regione, consultare il sito: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/