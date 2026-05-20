Domenica 24 maggio centinaia di dimore storiche sono aperte gratuitamente alle visite

Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente, in una rete che nel suo insieme costituisce il più grande museo diffuso del nostro Paese, La Giornata costituisce una grande opportunità per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e di bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. L’iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato, composto da beni vincolati che sono espressione delle radici più profonde dell’identità e della cultura italiana, da proteggere e tramandare alle nuove generazioni.