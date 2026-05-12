FAI: al via il censimento 2026 dei “Luoghi del cuore”

Nel corso delle 12 edizioni finora concluse, il censimento “I Luoghi del Cuore” ha raccolto 13.500.000 voti, e i luoghi segnalati dal 2003 a oggi sono oltre 41.000. I luoghi votati, spesso beni in pericolo, estranei ai percorsi turistici più battuti e situati nelle aree interne del Paese, hanno come minimo comune denominatore il fatto di essere legati alle emozioni, alla vita e alla memoria di chi decide di segnalarli al FAI e solitamente rivestono un’importante valenza identitaria per le comunità che si attivano per sostenerli. I “luoghi del cuore” sono dunque un valore, anzi un vero e proprio capitale - culturale, ambientale, umano, sociale ed economico - che il FAI, attraverso questo straordinario strumento di democrazia diretta, aiuta a raccontare, a presentare alle Istituzioni come priorità di intervento e a salvare, grazie allo stanziamento di contributi e azioni concrete. Nell’ambito del censimento, infatti, sono stati sostenuti fino a questo momento 180 progetti di valorizzazione e restauro in 20 regioni.