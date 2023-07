Dolomiti Wellness Festival a Pinzolo: gli appuntamenti

Un evento adatto a tutti, in un contesto naturalmente terapeutico come le Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità Unesco, ricche di acqua, foreste, pascoli e aria pulita. Ad organizzarlo Treventur - Trentino Eventi Turismo, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, con il patrocinio di autorevoli associazioni medico-scientifiche.



La Natura e i suoi benefici - Molto ricco il programma attento alla qualità della vita, sia degli ospiti che dei residenti, e per tutte le età, tra esperienze e attività motorie guidate da esperti, come longevity run, yoga experience, coccole in natura, il convegno scientifico “La Salute Multidimensionale fra gli elementi della natura” e molto altro. L’evento vuole proporre un nuovo modo di vivere la vacanza, puntando sul turismo che valorizza la sinergia tra natura e salute. Quattro le aree tematiche del programma: benessere, activity, incontri e svago. “La Natura, il tuo personal trainer”: è questo lo slogan dell’evento. La natura è in grado di procurarci benefici a livello psico-fisico, mentale, emozionale, relazionale, ambientale e spirituale, nonché stimolare creatività e positività. I fondamentali agenti del benessere nella natura sono i suoi elementi principali: l'acqua cristallina dei torrenti, l'aria frizzante, le essenze e i prodotti del bosco, la luce. Di seguito gli eventi previsti.



Dolomiti Wellness Marathon - Una vera e propria “maratona della salute” suddivisa in 6 giornate: ogni giorno, da lunedì 3 a sabato 8 luglio, un’esperienza diversa guidata da medici dell’Associazione Italiana di Medicina Forestale e da esperti di movimento, relax e connessione con la natura, lungo i percorsi del Dolomiti Natural Wellness. La Maratona del benessere si completerà con la Longevity Run organizzata dai medici del Policlinico Gemelli e Ricercatori dell’Università Cattolica di Roma, che saranno al Festival nella giornata di sabato 8 luglio anche con attività di screening sulla salute, aperte a tutti. Giovedì 6 la 4a tappa della Marathon dà il via alla 3 giorni di DOSI DI NATURA – Elemento Acqua: Il Respiro dell’Acqua (9.30 – 12.30), camminata accompagnata in Vallesinella dove si sperimenteranno i benefici di respirare accanto alle cascate.



Dolomiti Yoga Experience - Elemento Fuoco: venerdì 7 luglio (16-19) nella pineta ritmo, energia, movimento, armonia per un’esperienza di Forest e Kundalini Yoga con Lucrezia Montrone e Rirri, docenti e yoga-influencer. Un evento dedicato al nostro benessere fisico, mentale ed emotivo, in profonda connessione con la natura, per liberare tensioni, esplorare sentimenti, ritrovare un senso di libertà e gioia interiore. Sabato 8 luglio (8.30 – 9.30) – Yoga, saluto al Sole.



Coccole in natura - Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio (10-18) in pineta: attività a ritmo lento, immersi nel verde per ritrovare il legame con sé stessi. Shiatsu, reiki, channeling, stretching dei meridiani, riflessologia plantare, tecnica cranio-sacrale, musicoterapia e altri trattamenti curativi, di relax e benessere all’aria aperta con operatori olistici esperti.



Longevity Check Up - Un’intera giornata di screening - sabato 8 luglio – in piazza Carera (10-17): attività di screening a cura dei medici del Policlinico Gemelli di Roma e dei ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mirata alla valutazione dei 7 principali fattori di rischio modificabili, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare.



Convegno aperto - Si terrà sabato 8 luglio l’innovativo convegno formativo e informativo dal titolo “La Salute Multidimensionale fra gli elementi della natura. Il convegno prevede workshop esperienziali guidati da esperti che, oltre a condurre l’attività, forniranno contenuti formativi ed educativi utili nella vita di tutti i giorni. Vere e proprie Dosi di Natura, prescrizioni naturali che facilitano il cambiamento verso uno stato di salute ottimale.



Per maggiori informazioni: www.dolomitiwellnessfestival.it