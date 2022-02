Dolomiti Paganella: la bontà di Eurochocolate Winter

Eurochocolate Winter dà convegno agli amanti del cioccolato e alle anime romantiche in Dolomiti Paganella da venerdì 11 a lunedì 14 febbraio, per una quattro giorni dedicata alle tante passioni che si possono coltivare in un weekend sulla neve con un tocco di romanticismo in più, come si conviene alla Festa degli innamorati. Tra queste c’è naturalmente il cioccolato, una prelibatezza che ben si sposa con il clima freddo della montagna , e che Eurochocolate reinterpreta alla sua maniera, con un intenso calendario di appuntamenti

Qualcuno l’ha già ribattezzato Red Pass: si tratta di una cartolina a forma di cuore con un QR code attraverso il quale attivare un divertente gioco per condividere le proprie passioni sulle varie piattaforme social e ricevere in omaggio golosi cioccolatini a tema.



Ci sono poi le Maxi Cuornici in cui scattare i propri selfie nel ricordo di una bella vacanza sulla neve. Presso la postazione allestita per la consegna dei cioccolatini, è possibile acquistare anche una tavoletta di cioccolato da 100 gr. personalizzata: sull’incarto, infatti, si può far stampare la foto preferita o il proprio nome. Per l’occasione, l’incarto ha una veste che richiama il San Valentino, trasformando la tavoletta in un dolce pensiero per la nostra persona speciale o per ricordare una bella giornata sulla neve nel Comprensorio Dolomiti Paganella.

Ogni giorno, inoltre, sono in programma degustazioni guidate proposte dal Cioccolatiere ufficiale di Eurochocolate, dedicate anche a creazioni ispirate a San Valentino.



Non mancano gli apprezzatissimi Circuiti diffusi, che coinvolgono ristoranti, enoteche, rifugi, alberghi, Spa e negozi del territorio, con sconti, pacchetti e offerte a tema cioccolato promossi sui canali online della manifestazione: social e sito web.

Tra le novità di questa edizione di Eurochocolate Winter c’è il Choco Love Express, un goloso servizio delivery per gli abitanti e gli ospiti del Comprensorio Dolomiti Paganella che, comodamente da casa o dall’albergo, possono ordinare un goloso kit contenente prodotti in cioccolato a tema Eurochocolate and Love.



Inoltre, gli hotel dell’altopiano della Paganella propongono pacchetti originali per una perfetta vacanza in coppia, con cene nei rifugi, le proposte delle Spa, passeggiate al chiaro di luna e risalite con il gatto delle nevi per ammirare tramonti e panorami indimenticabili sulle Dolomiti: uno spettacolo di rara bellezza!

Tutte le informazioni su Chioccolate Winter sono disponibili sul sito www.eurochocolate.com.