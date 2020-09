Dolomiti e auto elettriche: al via il trofeo tra le vette Unesco

Ortisei : al via l’undicesima edizione per il Mountain Trophy tra le vette Unesco , dedicato ai possessori di auto non inquinanti. Una vera e propria boccata d’ossigeno dopo le restrizioni da Covid19 e un invito a una mobilità non più solo sostenibile, ma responsabile, nel senso più ampio della parola. Partenza e arrivo a Ortisei, Val Gardena, l'11 e il 12 settembre .

Il Covid non ferma ECOdolomites, la kermesse per una mobilità e un turismo sostenibili, che da 10 anni promuove un futuro elettrico tra le montagne dell’Alto Adige. Oltre ai motori elettrici, sarà la voglia di ripartire –più che mai in stile green- dopo le restrizioni per la pandemia a fare da propulsore all’XI edizione dell’evento.



Ecomove - Partenza e traguardo del tour rigorosamente non inquinante tra le più belle località delle Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco, sarà come sempre Ortisei, perla della Val Gardena. Da qui la carovana di veicoli elettrici –a quattro, tre e due ruote- si muoverà alla conquista di diversi passi alpini e alla scoperta di paesaggi unici, che è doveroso proteggere. A organizzare il tour-evento dedicato ai possessori di mezzi elettrici è come sempre, anzi più che mai, ECOmove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio, in particolare nel settore turistico che è sinonimo di alta mobilità.



Tutti al drive in - ECOdolomites 2020 è quindi più che mai aperta a tutti, fino a un massimo di ottanta veicoli partecipanti. Tra le novità di quest’anno una splendida serata, venerdì 11 alle 20.30, con il cinema Edrive-in: al cospetto delle stelle e delle vette dolomitiche. Uno spettacolo nello spettacolo, insomma, da godere tutti insieme ma ognuno nella propria auto. Elettrica.



Iscrizioni e ulteriori informazioni: www.ecomove.cc