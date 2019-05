Dimore storiche: una giornata per scoprirle

La Giornata Nazionale si inserisce nella seconda edizione della European Private Heritage Week, istituita dalla European Historic Houses Association, a cui A.D.S.I. aderisce, in programma tra il 16 e il 19 maggio per celebrare i beni storico-artistici e paesaggistici di proprietà privata in tutta Europa. Si rinnova così un importante appuntamento con la storia, l’arte e le tradizioni del nostro comune patrimonio culturale, attraverso numerosi eventi proposti dalle diverse organizzazioni europee che aderiscono all’iniziativa.



Come ogni anno, la Giornata Nazionale ADSI vuole essere un momento di coinvolgimento e di condivisione, ma anche di sensibilizzazione sul valore, non solo storico e artistico, ma anche socio-economico, di questa parte imprescindibile del nostro patrimonio culturale, la cui cura e conservazione sono interamente lasciate ai proprietari privati. La Giornata offre ai visitatori la possibilità di immergersi in atmosfere uniche e di scoprire luoghi spesso poco conosciuti e fuori dagli itinerari tradizionali. In linea con le edizioni precedenti, uno spazio importante è dedicato ai maestri artigiani, custodi di antichi saperi, fondamentali per la manutenzione e la conservazione delle residenze d’epoca.



In molte residenze gli studenti di scuole e istituti d’arte svolgono il ruolo di guide per i visitatori: in questo modo la Giornata Nazionale riesce a coinvolgere anche direttamente le nuove generazioni nella valorizzazione del patrimonio storico-architettonico. A livello regionale e locale, il programma della Giornata Nazionale si arricchisce di un’ampia gamma di eventi culturali, tra cui mostre, concerti, spettacoli teatrali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di ogni fascia di età.



Ilprogramma completo delle dimore aperte e degli eventi orfganizzati dalle diverse regioni è online sul portale www.adsi.it