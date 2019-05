Modena scalda i motori per il festival delle quattro ruote

A Modena, il cuore della Motor Valley italiana, capitale regionale del gusto, saranno protagonisti le grandi aziende delle due e quattro ruote, le eccellenze del territorio, quelle enogastronomiche, come la cucina stellata di Massimo Bottura, quelle musicali e quelle artistiche.



Il via al Teatro Pavarotti - A dare il via a questo grande evento sarà un convegno dal titolo “Il futuro dell’automotive” che si svolgerà giovedì 16 maggio alle 9.30 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Al termine del convegno, alle 12.30, ci sarà il taglio del nastro all’interno del Villaggio Motor Valley, nella prestigiosa cornice del cortile d’onore del Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena.



Passa la Mille Miglia! - L’evento consentirà di vivere una vera e propria ‘motor experience’, collocandosi a metà fra tradizione e innovazione: si potrà ammirare l’esposizione delle fuoriserie più belle e di bolidi da sogno e salutare le intramontabili vetture della 1000 Miglia – il cui passaggio è previsto sabato 18 maggio – e i rari esemplari del Ferrari Tribute (lo storico raduno del Cavallino Rampante); ma un ampio spazio sarà dedicato anche alle nuove tecnologie del settore automobilistico grazie a una serie di coinvolgenti e interessanti eventi.



A tutta adrenalina - Tre sono i nuclei su cui l’evento si costruisce. Ad animare l’Autodromo di Modena sarà il pillar adrenalinico che coinvolgerà i visitatori nella travolgente spirale del mondo delle auto da corsa attraverso entusiasmanti dimostrazioni e test drive con l’evento Motor1Days, in calendario sabato 18 maggio. Grande attesa sarà sempre sabato 18 maggio, dalle 14.30 per le Ferrari di F1, Ferrari XX e Ferrari Challenge, al Parco Novi Sad dove sarà allestito la grande scuderia del Cavallino Rampante.



Innovation & Talents - Motor Valley Fest è anche networking, con momenti di incontro tra il mondo dell’industria, delle università e dei giovani talenti, un palcoscenico per la formazione, per la ricerca e per le tecnologie più innovative nel mondo dell’auto. Innovation & Talents, con sede nel Laboratorio Aperto (Ex Centrale AEM), coinvolgerà le più grandi aziende del settore e delle migliori Start up. Per i giovani talenti sarà un’occasione imperdibile per costruire un ponte nel mondo del lavoro e per capire quali sono le nuove figure professionali richieste dal mercato attraverso i numerosi talk pensati ad hoc e introdotti da importanti aziende del settore.



Expo – Terzo focus dell’evento sarà Expo, che consentirà ai visitatori più esperti ed appassionati, ma anche ai semplici curiosi, di immergersi nel centro della città di Modena per ammirare, attraverso attività espositive di vario genere, modelli d’avanguardia e gioielli senza tempo della tradizione automobilistica italiana.



Per maggiori informazioni: www.motorvalleyfest.it