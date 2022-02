Dalle nevi dei monti al tepore dei laghi, sei idee per una fuga romantica

Venezia, la città più romantica del mondo – Venezia è nella wish list degli innamorati. Un fascino unico, la città più romantica del pianeta. E l’Hilton Molino Stucky è uno dei suoi hotel più raffinati ed esclusivi, luogo ideale per un San Valentino indimenticabile, dove godere di esperienze uniche e inusuali. Si trova nell’affascinante isola della Giudecca, nel cuore della laguna ma fuori dai percorsi turistici tradizionali. La Suite Presidenziale, la più alta e più grande di Venezia, è un nido d’amore per un soggiorno davvero speciale. Ha anche una spa privata dove rilassarsi con il trattamento di coppia “Romanticismo Veneziano” da godere con il più bel panorama ai propri piedi. Per coronare la giornata, un aperitivo allo skyline Bar ammirando il tramonto e una cena speciale creata dallo chef Luca Nania, disponibile al Ristorante Aromi o in suite.



Toscana da innamorati – Vi arrivano coppie da tutto il mondo, attratte dal suo fascino unico, straordinario mix fra bellezza della natura, arte, storia, gastronomia e vini. Tutti al top. Un posto straordinario dove festeggiare San Valentino è Montepulciano, quintessenza stessa della Toscana, con il suo stupendo centro storico e i vini rinomati. A una decina di minuti dal centro, ma nella tranquillità della natura, il delizioso agriturismo di Podere Casanova è un buen retiro in aperta campagna, annesso all’omonima e rinomata cantina e abbracciato dai vigneti, dove si snodano sentieri per passeggiate a piedi o in bicicletta. Solo 3 accoglienti appartamenti indipendenti, che garantiscono la massima privacy, accessoriati di tutto punto e con spazi verdi privati. Per chi desidera conoscere da vicino l’affascinante mondo del vino e scoprire con quanta abilità e passione viene prodotto a Podere Casanova, vengono organizzate visite in cantina con degustazioni alla scoperta di come si producono e in particolare come nasce il blasonato Nobile di Montepulciano, le cui origini si fanno risalire addirittura all’ VIII secolo e che è stato il primo vino ad aver ottenuto già nel 1980 la DOCG.



Fra le nevi delle Dolomiti – La Val Gardena si è appena aggiudicata il podio come miglior destinazione sciistica italiana alla 9° edizione dei World Ski Awards. Quale posto migliore da scegliere per gli innamorati che amano lo sci e la montagna? Per trascorrere giorni indimenticabili, un indirizzo da provare è quello dell’Hotel Granbaita Dolomites, nel cuore di Selva di Val Gardena. Raffinatissimo 5 stelle, accoglie gli ospiti con ambienti di lusso, linee eleganti di legno, vetro e pietra che rievocano le Dolomiti, focolari che invitano al calore familiare. A rendere unico il soggiorno sono poi i gusti del suo ristorante Granbaita Gourmet dalla cucina inimitabile firmata da Andrea Moccia e il relax dei 2000 mq della Savinela Spa, che propone un percorso di benessere unico nel suo genere con trattamenti che prendono spunto dalla tradizione alpina, la piscina riscaldata interna ed esterna, la grotta e la piscina salina, la grotta vulcanica, oltre alle ampie zone sauna e fitness e a saune private. Per San Valentino, da regalarsi è il Couple Ritual: sauna e bagno turco privato, peeling, massaggio rilassante in coppia, impacco nutriente e piacevole relax con cocktail di frutta fresca.



Castelli e vigneti – Con la sua alta torre merlata, i saloni con marmi e specchi, il magnifico giardino all’italiana, la cucina gourmet e le coccole della Spa, nulla di più romantico del Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go) per trascorrere la festa degli innamorati, lontano da tutto e da tutti, nel silenzio della natura incontaminata del Collio goriziano, destinazione ideale per le coppie wine lovers. Il maniero è oggi il cuore di un raffinato Golf Wine Resort & SPA, dove ciascuna coppia di innamorati può scegliere come festeggiare San Valentino, dall’aperitivo romantico, alla cena gourmet, al soggiorno nella notte più romantica dell’anno. Per loro è stato pensato per il 14 febbraio un piacevole Pacchetto di San Valentino, che li coccola tutto il giorno, dalla Spa alla cena al lume di candela.



Coccole alle Terme – Benessere e Spa per due, per regalarsi lunghi momenti di intimo relax in un’occasione speciale come è appunto San Valentino. Rilassarsi insieme in un bagno caldo profumato e poi abbandonarsi a un avvolgente massaggio di coppia: questa è ad esempio la ricetta del benessere per due firmata Terme Merano. Tra una coccola e un trattamento alle Terme, poi, si passeggia mano nella mano nella cittadina altoatesina o nei paesaggi innevati di Merano 2000. Il 14 febbraio è in programma la Special Night dedicata alle coppie: piscine e saune rimarranno aperte fino alla mezzanotte, con giochi di luci, effetti speciali, proiezioni e romantiche gettate di vapore all’olio di rose. Chi vuole arricchire la serata con un’esperienza unica può prenotare una delle 4 Pool Suite per due: affacciate sopra la sala bagnanti come nidi sospesi a mezz'aria, hanno lettino ad acqua, idromassaggio e bagno turco per un benessere da assaporare nella privacy più totale.



La romantica magia del lago di Garda – Il Lago di Garda è romanticissimo fuori stagione e stupendo è il suo tratto meridionale, da Sirmione a Desenzano, eleganti ed animate anche in inverno. Nel centro storico di Desenzano un intimo indirizzo di charme è Antica Dimora, luxury locanda creata in una casa sei/settecentesca. Arredi antichi, opere d’arte e oggetti preziosi, ha cinque suite, uniche ed esclusive, ispirate a personaggi settecenteschi i cui ritratti dominano la stanza: La Contessina, La Moretta, La Veneziana, Il Libertino e La Principessa. Punto di ritrovo della Dimora è l’Atelier, un focolare caldo e avvolgente all’interno di una raffinatissima sala con cucina a vista. Una vera e propria officina del gusto, dove la prima colazione è servita con un elegante buffet dolce e salato, ricco di prelibatezze artigianali e preparazioni di alta pasticceria.