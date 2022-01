Due cuori e una vacanza: ecco le proposte più romantiche

Se San Valentino ci sembra ancora lontano e se non sentiamo il bisogno di una data simbolica per regalarci un weekend di distensione cuore a cuore , ecco qualche esperienza romantica che possiamo concederci con la nostra “ persona speciale” . Chi ama il relax può scegliere una Spa di charme o una gita a cavallo, oppure, per chi non teme il freddo e vuole sfruttarlo come occasione per stare “vicini vicini” ci sono le suites super lusso tutte di neve, e ancora le passeggiate in slitta, o ancora le location in cui ripercorrere le orme dei grandi seduttori della storia, come Casanova . Insomma, a ciascuno il suo: non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Le passeggiate in slitta in Austria FOTO @trattlerhof

PER CHI NON TEME UN PO’ DI FREDDO – È l’esperienza più cool di quest’inverno: una notte nella neve (naturalmente in una suite lussuosa e confortevolissima, per stare davvero cuore a cuore: lo Snow Chalet dell’hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno offre atmosfere davvero speciali: si dorme al calduccio, in un letto di neve, tra decorazioni di neve, pavimento e soffitto di neve, avvolti dal sacco a pelo termico. E se poi si avverte il desiderio di un’immersione nel calore, c’è la lla SPA dell’hotel, con sauna finlandese, sauna alle erbe, bagno al vapore, piscina panoramica e idromassaggio salino.

PER CHI HA LA PASSIONE PER I CAVALLI – Una romantica gita in slitta tirata dai cavalli, in cui coccolarsi sotto coperte e pellicce mentre si corre nella natura innevata: si può godere l’esperienza in Austria, in una delle strutture della catena “Austria per l’Italia”, in cui le difficoltà linguistiche sono superate dal personale che parla italiano: ad esempio l'hotel GUT Trattlerhof & Chalets a Bad Kleinkirchheim, nelle cui vicinanze si possono fare escursioni con le ciaspole, gite in carrozza a cavalli, cene a lume di candela, fiaccolate notturne per due, private spa con massaggi di coppia. Si dorme in uno dei 14 lussuosi chalet, ognuno dei quali ha la propria "Private SPA" con sauna panoramica e vasca esterna riscaldata. Chi vuole un rapporto più ravvicinato con il cavallo e desidera condividere la passione con la propria dolce metà, ci sono le lezioni di equitazione di coppia e le passeggiate equestri proposte dal Private Luxury Chalet Purmontes con uscite nei boschi presso il pittoresco villaggio altoatesino di Mantana: cinque chalet con piscina privata, vasca idromassaggio e doccia emozionale; il ristorante è molto intimo, con appena cinque tavoli, mentre la Spa offre sauna, bagno turco, idromassaggio e una sala relax davvero speciale.

ROOFTOP GALEOTTO – Grandi spazi nella Rooftop Suite dell’Hotel Silena di Valles (Bolzano), in Val Pusteria: siamo all’ultimo piano, con 65 mq di spazio, letto a baldacchino kingsize e lucernario per contare le stelle: oltre al salotto, la suite offre sauna, caminetto e un’immensa terrazza privata a un passo dal cielo. Chi cerca il relax può meditare accompagnato dalle campane tibetane, praticare yoga, e rilassarsi in una spa di oltre 1500 mq, C’è anche la Silena Silence Suite, una Spa privata con sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio e letto a baldacchino da prenotare in esclusiva per la coppia

PER UN GIRO DEL MONDO… SENZA USCIRE DALLA PROPRIA SUITE – Sempre in Alto Adige troviamo un esclusivo e originare resort in cui si è condotti a fare un vero giro del mondo senza lasciare la propria suite. Il Manna Resort, situato in località Montagna, a sud di Bolzano: qui le 15 suite e junior suite sono un vero mini-viaggio in altrettante località esotiche, da Phuket a Mosca, da Nairobi al Giappone. Le suite hanno una superficie dai 35 ai 43 mq di ampiezza, sono tutte dotate di sauna privata e terrazza con una grande vetrata panoramica. La suggestione del viaggio è regalata da arredi e tessuti, in ambienti pieni di ricordi di viaggio e di suggestioni. Ci sono poi i trattamenti di coppia St Barth Harmony nella bellissima Manna Spa, ambiente raffinato tutto nero e oro con forti richiami all’Oriente.

PER I WINELOVERS – Per solleticare la golosità del partner e per stuzzicare i suoi cinque sensi, l’hotel Tyrol di Selva di Val Gardena propone wellness e food, in particolare con il nettare di Bacco: il re della Spa è il vino, trattato come ingrediente di benessere che coinvolge pelle, narici e palato grazie a un indimenticabile “bagno in tinozze gourmet”: ci si immerge nel vino rosso toscano, oppure nel vino bianco altoatesino, e si conclude il bagno con una degustazione e con una cena all’esclusivo ristorante interno “Suinsom”.

SULLE TRACCE DI CASANOVA – A Mira, a due passi da Venezia, il Romantik Hotel Villa Margherita fa rivivere le sofisticate atmosfere settecentesche della Venezia nobiliare, ln questa elegante villa veneta, immersa in un parco secolare e arredata con tessuti e materiali pregiati, ha soggiornato anche il grande seduttore Casanova. L’atmosfera è completa con una cena nel raffinato Ristorante Margherita.