Courmayeur: quattro giorni con Celtica Valle d’Aosta

La manifestazione, premiata lo scorso anno ad Amsterdam in occasione dei CeltCast Awards con il primo premio per la Miglior Location (il Bosco del Peuterey) e con il terzo premio come Miglior Festival, mira a ricreare l’atmosfera di un tempo antico e di un popolo, i Celti appunto, che in Italia rischia di essere dimenticato. La musica è la grande protagonista dell’evento, con la partecipazione di numerosissimi artisti provenienti dalle nazioni celtiche, in particolare Scozia, Irlanda, Galles, Bretagna, Cornovaglia e Isola di Mann: anche in questa edizione sono presenti alcuni amici storici di Celtica, tra cui Vincenzo Zitello, Katia Zunino e i Gens d’Ys, a cui si aggiungono Boira Fusca, le cornamuse e i tamburi della Celtic Knot Pipes & Drums, Kevin Camus & Yann Gourvill Irish Duo, Compagnia del Coniglio, Village H, Scottish Fish, The Friel Sisters, Calum Stewart, Forzh Penaos e tre ensemble di coristi: il Coro Châtel Argent, il Coro Penne Nere di Aosta e la Chorale Louis Cunéaz et Frustaport de Gressan.