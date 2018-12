L’evento è trasmesso in collegamento audio-video grazie agli schermi posizionati in Piazza Abbé Henry, dove fa bella mostra di sé il maestoso albero di Natale, e in Piazza Brocherel.



La festa ha inizio alle 18.00, quando le luci di Courmayeur si spegneranno e i due presentatori saliranno sul palco per dare il via allo spettacolo di WW19. Enrico Papi, volto di programmi storici come Sarabanda, Matricole & Meteore, Il Gioco dei 9 e Buona Domenica, è affiancato da Giorgia Rossi, il nuovo volto sportivo di Mediaset, giornalista e conduttrice di programmi come Tiki Taka, Studio Sport e Pressing. Allo scoccare delle 18.30 il “push the bottom” sancirà l’inizio della stagione invernale italiana, con l’accensione del grande albero di Natale di Piazza Abbé Henry, delle luminarie del centro e per la prima volta anche delle frazioni limitrofe, che saranno illuminate con le stesse decorazioni del centro, per un effetto ancora più sorprendente. Il cambiamento dell’illuminazione natalizia si accompagna ad una svolta green: sono infatti utilizzate tecnologie led di ultima generazione, che riducono drasticamente l’impatto ambientale e il consumo energetico.



Tra gli ospiti della serata spicca la presenza della cantautrice Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti, che ha all’attivo 5 album in studio e 1 live ed è pronta a incantare il pubblico di Courmayeur con il suo particolare timbro di voce. Al termine del concerto i fuochi d’artificio musicali illumineranno il cielo e si rifletteranno sulla neve candita dei tetti delle case e delle vette di Courmayeur.



Dopo questo sfavillante inizio di stagione, la stagione invernale è ricca di appuntamenti, con numerosi eventi firmati Courmayeur in calendario in tutto il periodo natalizio e oltre.



La Vigilia di Natale l’appuntamento è con Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur. Dalle 17.00 i bambini aspetteranno l’arrivo dello spazzacamino più famoso di Courmayeur, ascoltando la sua storia fino a quando Rhémy farà il suo arrivo per accendere la Lanterna del Natale.

Il 29 dicembre alle 18.00 è in programma il Gran Galà del Ghiaccio: sulla pista del Courmayeur Mountain Sport Center si esibiranno le stelle di uno spettacolo esclusivo insieme a special guest internazionali tra cui la campionessa olimpica Carolina Kostner.

Iinfine, per concludere in allegria il 2018, Courmayeur invita a festeggiare il Capodanno, dalle 23.00 alle 01.00. Musica, video ed entertainment saranno i protagonisti di una nottata di festeggiamenti per iniziare insieme il nuovo anno.