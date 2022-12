Cortina Cocktail Weekend: mixology, neve e party non stop

I cocktail sono il fil rouge che guida alla scoperta del centro e delle vette di Cortina d’Ampezzo: la località raccoglie il testimone da Firenze e Venezia e ospita a sua volta il format ideato dalla giornalista Paola Mencarelli, firma di Gambero Rosso.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cortina, in collaborazione con Cortina Marketing e con il sostegno di Associazione Albergatori, Cortina for Us e Cortina Skiworld, ha per protagonisti i locali, i bar e i club che hanno aderito numerosi, “adottando” brand innovativi del settore beverage. Il programma prevede un fitto calendario di aperitivi di mezzogiorno, masterclass, après-ski, guest shift, brunch e conversazioni con ambassador, mixologist e altre personalità di spicco nel mondo del buon bere. Il divertimento coinvolge, oltre al centro, anche le vette con numerose attività e avventure da vivere al alta quota, sugli sci, in quota.

Tra gli appuntamenti in programma c’è, ad esempio, la Mixologys’ Cup sulla pista Socrepes: uno slalom da completare con una coppa Martini in mano, senza versare neanche una goccia. Oppure un fantastico safari in motoslitta, da prenotare e godere in collaborazione con la Scuola di Sci Snowdreamers, o ancora godersi le discese in slittino dalle Tre Cime di Lavaredo, le ciaspolate nei boschi e tour panoramici in elicottero.

Tre giorni di eventi mixology - I bar in centro, i ristoranti e i rifugi accolgono i migliori barman con proposte legate ai prodotti di eccellenza, partner dell’iniziativa. Ogni giorno è in programma un aperitivo in centro (venerdì e sabato) o in alta quota, e prosegue con masterclass, incontri, guest shift, conversazioni dedicate ai brand più cool del settore beverage. Quasi tutti gli eventi si svolgono nel raggio di appena 300 metri.



Il Bar dell’Hotel Cortina propone, ad esempio, gli aperitivi di mezzogiorno del venerdì e del sabato, rispettivamente insieme a P31 e Altamura Distilleries, oltre all’“AperiArama” con il brand Arama, sabato (ore 18). Ci si sposta al vicino H.E. Cafè dell’Hotel Europa, venerdì, per una Masterclass Bulldog Gin, seguita da una Guest Shift al Vip Club, entrambe promosse da Campari Group. Il bar dell’Hotel de Len propone la guest shift dedicata al distillato Macchu Pisco, importato da Zafferano. Appuntamento invece al Faro Cocktail Bar per la Green Hour con P31, Tiki par dute con Zafferano - venerdì - e la Guest Shift firmata da Yerbito, prevista per sabato. Molti gli appuntamenti all’Hotel de la Poste: venerdì si tiene l’opening party con gli sponsor, su invito, una guest shift con Altamura Distilleries presso il Villevente Lounge e una con Distilleria Nardini 1779 al Bar del Posta. Il sabato, invece, lo storico hotel alterna la Masterclass dedicata al suo Cortina Mountain Gin, realizzato dall’hotel in esclusiva, l’après-ski con Yerbito, l’Aperitivo green e Green bitter con P31, l’inaugurazione della mostra dedicata all’amicizia tra Ernest Hemingway e il Conte Augusti con i drink iconici amati dallo scrittore e una degustazione di Sigaro Toscano con Stefano Fanticelli, che accompagna le grappe della Selezione Bortolo Nardini. Conclude la kermesse in città, domenica pomeriggio, “Hot Poste”, appuntamento sulla terrazza dell’hotel con i grandi classici della miscelazione internazionale declinati in versione calda, in collaborazione con Distilleria Nardini 1779.



Sabato la manifestazione entra nel vivo con la partecipazione di altre realtà di Cortina. Lo Zelda Champagne&Cocktail Club, appena inaugurato presso l’Ambra Cortina Luxury&Fashion Boutique Hotel, propone una masterclass Grano&Vodka, un aperitivo con Altamura Distilleries e una guest shift dedicata al brand galiziano Nordès. Hierbas organizza un appuntamento dedicato al liquore Disaronno, con cena spettacolo e party finale; presso Janbo si tengono una masterclass presentata da Campari Group dedicata ai segreti dell’Agave e una guest shift con Tequila night insieme ad Espolòn. La Parafarmacia Mylife propone “Mylife Martini” con Cortina Mountain Gin.



Intorno a Cortina e in quota - Venerdì il Rosapetra Spa Resort, in Località Zuel di Sopra, racconta la storia di Michter’s, la prima compagnia di distillazione degli Usa, con tasting di premium release, mentre sabato propone un brunch con le bollicine trevigiane del Prosecco FIOL. Lo Chalet Tofane, alla partenza della seggiovia “Socrepes”, presenta due après-ski: il sabato c’è “Il gin delle cinque con Whitley Neill”, mentre la domenica, da mezzogiorno, si festeggia la fine della Mixologys’ Cup con Altamura Distilleries. Domenica il weekend si chiude con un aperitivo in quota, con vista, a Col Druscié 1778: nel wine bar sulle Dolomiti si brinda con Altamura Distilleries.

La Mixology’s Cup - Prendi il tuo drink, scia, bevi e festeggia: è questa la filosofia della Mixology’s Cup, perfetta sintesi tra tutto ciò che rappresenta Cortina: le Dolomiti, il divertimento sulla neve e la formula della Cocktail Week. Per l’occasione, la pista Socrepes, preparata dai maestri di sci della Scuola Sci Snowdreamers di Cortina con paletti da slalom gigante come in una vera competizione, ospita una sfida ludica del tutto speciale. Non è una gara di velocità, ma di abilità e di equilibrio. L’obiettivo è riuscire a completare il percorso senza saltare le porte, arrivando in fondo con in mano un cocktail Martini intatto. Una volta tagliato il traguardo i partecipanti devono posare la loro coppa e i maestri misurano la quantità di drink rimasto, decretando i vincitori. L’idea si ispira alle origini dello sci alpino, in particolare al telemark, singolare tecnica nata a metà dell’Ottocento in Norvegia: la prima gara della storia, organizzata a Morgedal, era una discesa ripida e a curve veloci, da completare con un boccale di birra in mano, senza rovesciarne il contenuto. La Mixologys’ Cup si conclude alle 12.00 con l’aperitivo allo Chalet Tofane in collaborazione con Altamura Distilleries.





Tre le altre proposte all’insegna della montagna:

• Slittata tre Cime di Lavaredo, con partenza dal lago Antorno in motoslitta, per raggiungere il Rifugio Auronzo, ai piedi delle Tre cime di Lavaredo. Qui una guida alpina racconta i segreti e le particolarità storiche e naturalistiche del luogo. Il rientro a valle avviene inforcando gli slittini per una discesa di 5 km, tra boschi e piste bianche.

• Safari Tour in motoslitta – Si parte dal lago Antorno e si raggiungono le Tre Cime di Lavaredo, per ridiscendere poi con lo stesso mezzo, compiendo un percorso di 15 km. Sperimentando l’ebbrezza di guidare la motoslitta, in piena sicurezza.

• Ciaspolata - Una passeggiata nel silenzio delle montagne innevate, ascoltando i suoni della natura e andando alla ricerca delle tracce degli animali. Gli ospiti sono accompagnati da una guida alpina.

• Heli-tour. Dall’alto, a volo d’uccello, le Dolomiti appaiono ancora più suggestive. A bordo di un elicottero si sorvolano le vette, godendo di una vista impagabile.



Maggiori info: Cortina Skiworld