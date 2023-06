Marche: a Corinaldo arrivano gli eventi di un' “Estate d'Incanto”

Corinaldo, riconosciuto come uno dei Borghi più Belli d'Italia, Bandiera Arancione del Touring Club, Premio Eden "Destinazioni europee di eccellenza" della Commissione Europea, è una meta turistica d'eccellenza, situata a pochi chilometri dalle spiagge dell'Adriatico, tra le splendide colline marchigiane. Tra i diversi luoghi della cultura della città, tutti da scoprire in occasione di una visita, ricordiamo la Pinacoteca, la Sala del Costume, il Teatro Goldoni, l'area archeologica di S. Maria Importuno e la suggestiva chiesa del Suffragio, nella quale è allestita la mostra d'arte contemporanea "Suoni di Carta" dell'artista Michele Motiscause.

Corinaldo è anche conosciuta per aver dato i natali a Santa Maria Goretti: meritano quindi una visita i luoghi che la ricordano, tra cui la Casa Natale e il Santuario diocesano, meta costante di pellegrinaggi e di fedeli provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero.

Tra le manifestazioni più interessanti della stagione estiva ricordiamo la “Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia”, fissata per il 24 giugno; il ritorno della Contesa del Pozzo della Polenta, in calendario dal 30 giugno al 2 luglio; il Festival di Danza Urbana il 7 e 8 luglio. Da non perdere inoltre la suggestiva Cena in Bianco intitolata "E la Luna bussò” in programma l’8 luglio. Per chi ama la musica ci sono il Festival degli Stonati (22 luglio) a cura della Pro Loco; dal 21 al 25 luglio e dal 3 al 5 agosto, il Festival Corinaldo Jazz che festeggia i 25 anni di concerti; “Music in the Castle” nei giorni 11 e 12 agosto. A seguire, la rievocazione storica medievale Millenarja il 19 e 20 agosto e il Festival delle Donne "eSISTERe" nei giorni 1-2-3 settembre. Non mancano gli appuntamenti culturali, tra cui la rassegna Teatri Antichi Uniti con "Il Ciclope" il 29 luglio, il Festival Organistico Internazionale il 30 luglio, le serate “Assaggi di arte, natura e scienza per un pianeta da rispettare”, a cura dell'UNITRE in calendario il 4 ed il 28 luglio; quindi la rassegna Ambarabà e il Festival di Teatro per Ragazzi. Ci sono poi le numerose iniziative della Biblioteca, le serate di cinema all’aperto per ragazzi sulla scalinata e tanto altro ancora.

Gli amanti del turismo plein air possono approfittare dell’area camper attrezzata; l'Ufficio IAT, costantemente aperto al pubblico, consente ai turisti di trovare un punto d'informazione ed accoglienza molto utile e fruibile.

Il calendario estivo 2023 con tutti gli appuntamenti in programma è consultabile nel portale www.corinaldoturismo.it