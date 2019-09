Comacchio festeggia la sua regina alla Sagra dell’Anguilla

Per tre fine settimana la scenografica città sull’acqua spanderà i profumi delle tante varietà di ricette a base di anguilla tra i suoi ponti e canali, svelando la tradizione della manifattura in un mix di gastronomia, cultura popolare ed esperienze da vivere nel Parco del Delta del Po, con una serie di pacchetti turistici a cura di Visit Ferrara.



Sapori e natura - Degustazioni a base di anguilla, di pesce di mare e di valle preparati dai marinai di Comacchio allo stand gastronomico di via Fattibello e dai cuochi dei ristoranti che rivisitano piatti antichi in chiave moderna, e il percorso espositivo con prodotti agricoli, tipicità locali, artigianato, manufatti artistici e dolciumi animeranno il centro storico. Inoltre si potrà partecipare alle escursioni in barca, a piedi, in bicicletta, in pulmino elettrico o in trenino nella cornice del Parco del Delta del Po.



Percorso museale - E’ previsto anche un percorso museale tra gli antichi casoni delle valli e le batane, imbarcazioni tipiche, immersi in uno scrigno di biodiversità di 800 chilometri quadrati, un luogo unico in Europa per gli amanti della natura. Da non perdere, le visite alla Manifattura dei Marinati, che racconta la memoria della lavorazione dell’anguilla, oggi presidio Slow Food, ed un tempo cuore dell’economia e dell’artigianato della gente di Comacchio e al Museo del Delta Antico. Lo stand gastronomico ubicato in Via Fattibello sarà aperto il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 22.



Per maggiori informazioni: www.visitferrara.eu