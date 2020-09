Cervia: un festival con il Sapore di Sale

Quattro giorni di festa all’insegna del gusto più tipico del mare, il sale : Sapore di Sale si svolge a Cervia , in vari luoghi della città da venerdì 4 a domenica 5 settembre , con un’anteprima giovedì 3 . Protagonista assoluto delle kermesse è il sale dolce locale, un vero e proprio oro bianco dispensato dalla generosità dell’acqua marina. La kermesse, giunta alla sua edizione numero 24, si svolge quest’anno nel pieno rispetto delle normative anti Covid e con modalità atte a garantire la sicurezza e la serenità di tutti i partecipanti. Sono in programma, oltre alla consueta rievocazione storica, tante novità golose, incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli.

Grande protagonista della manifestazione culturale ed enogastronomica è il sale locale, da sempre associato alla vita, alla storia e all’identità della città, proposto nelle sue declinazioni culturali, culinarie, ambientali e salutistiche. L’edizione 2020 della manifestazione, promossa e patrocinata dal Comune di Cervia, è a cura di Tuttifrutti Agenzia di pubblicità e della Cooperativa Atlantide.

La manifestazione ha, come vuole la tradizione, il suo momento culminante nell’arrivo della “burchiella”, la tipica imbarcazione carica di sale cervese che giunge al molo del Piazzale dei Salinari presso i Magazzini del Sale Darsena, trainata a spalla dai salinari nel pomeriggio del sabato al tradizionale suono della sirena. Il sale viene poi distribuito ai presenti come ormai vuole la consuetudine nei pomeriggi di sabato e domenica.

Si comincia giovedì 3 settembre con alle 20.30 alle Officine del Sale con la Cena Inaugurale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con lo staff della trattoria Il Sogno di Mirano (VE). L’offerta gastronomica è improntata sulla tipicità̀, materie prime stagionali, presidi Slow Food, sapori della tradizione locale, alternati a novità e reinterpretazioni. Nel pomeriggio, alle 14.30 e alle 18.30, è possibile effettuare visite guidate della Salina a piedi, in barca elettrica e con il trenino organizzate dalla Cooperativa Atlantide. Alle 17.00 visita guidata gratuita alla salina Camillone a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, con ritrovo al Centro Viste Salina di Cervia (via Bova 61) alle ore 16.30.

Il programma prende poi il via ufficialmente venerdì 4 settembre con tante iniziative dedicate al gusto e alla tradizione, con stand e chioschi per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca, mostre, annullo postale dedicato alla festa ed escursioni giornaliere in salina a cura di Atlantide e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. La festa è anche l’occasione per scoprire i numerosi prodotti a base del sale dolce di Cervia, tra cui cioccolata, formaggi, gorgonzola, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi e giardiniera. Per la gioia del palato non c’è che l’imbarazzo della scelta con gli stand gastronomici della festa, numerosi e tutti gustosissimi.

Sabato 5 settembre è dedicato al momento clou della manifestazione, la rievocazione dell’antica tradizione della Rimessa del Sale, appuntamento fisso di ogni edizione che trae origine, storicamente, dai festeggiamenti dei salinari al termine della dura stagione di lavoro. Era un momento di gioia collettiva in cui i lavoratori del sale, con le loro burchielle, le tipiche imbarcazioni a fondo piatto utilizzate per il trasporto del sale, si muovevano dalle saline ai magazzini e qui si fermavano per il controllo e lo stoccaggio di questa merce tanto preziosa da meritare l’appellativo di “oro bianco”, oggi presidio “Slow Food”. Per ricordare questa antica consuetudine, nel pomeriggio del sabato una burchiella arriva ancora oggi lungo il canale, dalle saline fino ai magazzini, guidata e trainata con le funi dai salinari, trasportando un carico di sale che viene poi distribuito al pubblico presente, allineato in una lunga e ordinata fila di centinaia di metri, con augurio di fortuna e prosperità. La domenica pomeriggio si replica esclusivamente la distribuzione gratuita del sale.

I luoghi della festa sono a Cervia presso i Magazzini del Sale, Piazzale dei Salinari, Borgomarina :: Piazza Garibaldi :: Piazzale Maffei, Torre San Michele, Piazza Pisacane, Salina, Terme. Tutte le informazioni e il programma completo della festa è online sul sito www.cerviasaporedisale.it.