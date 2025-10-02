Cervia: aquiloni in festa con “One Sky One World”

© Ufficio stampa | Credits-F. Janich
Dopo il successo dell’edizione di primavera, tornano i voli dalla spiaggia, laboratori e una grande mostra
Appuntamento a Cervia dal 3 al 26 ottobre con l’edizione autunnale di Artevento Cervia, Festival Internazionale dell’Aquilone, con lo spin off “One Sky One World” che conclude la 45esima edizione della manifestazione. L'obiettivo è la celebrazione collettiva dei 40 anni dalla nascita dell’omonima Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, in cui il pubblico si trasforma in fulcro di una grande mobilitazione collettiva che si raccoglie intorno agli aquiloni, emblema di libertà, pace, fraternità e sostenibilità. Sono in programma, nei giorni 4 e 5 ottobre, una grande parata e un volo per la pace, mentre la mostra “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni”, con laboratori di aquiloni e origami, apre i battenti il 3 ottobre ed è visitabile gratuitamente fino a domenica 26.
Artevento, in collaborazione con R1PUD1A di Emergency e nell’attesa della Marcia per la Pace in collaborazione con Fondazione PerugiAssisi, propone un calendario ricco di appuntamenti incentrati sugli aquiloni, pensati per celebrare l’idea di Europa e creare dialogo, consapevolezza e coinvolgimento nelle grandi questioni attuali, senza però rinunciare all’impronta originale e frizzante tipica della manifestazione. Il primo weekend di ottobre è quindi dedicato a una vasta gamma di iniziative di intrattenimento, tra cui laboratori tematici per adulti e bambini, l’apertura della mostra “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni”, in programma venerdì 3 ottobre, la Parata per la Pace sabato 4 ottobre, e il volo “One Sky One World”, in programma domenica 5, che chiuderà le celebrazioni del weekend, con la presenza di alcuni grandi nomi del mondo dell’aquilonismo internazionale.
LA MOSTRA “IL GIRO DEL MONDO IN 80 AQUILONI” – Si svolge dal 3 al 26 ottobre presso il Magazzino del Sale Torre e può essere visitata gratuitamente. Il percorso espositivo promuove un legame tra popoli e culture che, nell’80esimo anniversario delle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, omaggia l’idea di Europa, presenta aquiloni giapponesi inediti recentemente acquisiti e organizza laboratori tematici per adulti e bambin. Dal Giappone, che costituisce il punto di partenza ideale del percorso, si approda all’idea di Europa unita, percorrendo un vero e proprio viaggio storico attraverso le varie sezioni in cui è suddivisa la mostra, con pezzi inediti ed emblematici. Ampio spazio è riservato ai laboratori creativi dedicati ad adulti e bambini, previsti nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 ottobre, sempre al Magazzino del Sale.
PARATA PER LA PACE E CENA DI SOLIDARIETA’ – Il programma di sabato 4 ottobre prevede la Parata per la Pace con Fondazione PerugiAssisi e la cena per Emergency e Medici Senza Frontiere a sostegno della popolazione palestinese e di Global Sumud Flottilla. La Parata parte alle ore 18.00 dal Magazzino del Sale e arriva in Piazza Garibaldi dove ARTEVENTO propone una serata con una cena di solidarietà, con la partecipazione delle Cucine Popolari di Bologna, finalizzata a una raccolta di fondi da destinare ad Emergency e a Medici Senza Frontiere a sostegno della popolazione palestinese.
ONE SKY ONE WORLD DAY-VOLO DEGLI AQUILONI PER LA PACE – Appuntamento domenica 5 ottobre a partire dalle ore 10 sulla spiaggia di Cervia, per celebrare con uno spettacolare volo di aquiloni il 40esimo anniversario di “One Sky One World”, Giornata Mondiale del Volo degli Aquiloni per la Pace, promossa da un’iniziativa dell’attivista americana Jane Parker Ambrose, sollecitata dallo storico incontro del 1985 fra Reagan e Gorbaciov sul disarmo nucleare. In questa occasione si svolgono anche un laboratorio di costruzione di aquiloni e uno di beach clean up per bambini, in collaborazione con HERA, al fine di mettere in luce il tema del rispetto dell’ambiente e del pianeta in cui viviamo.
Per iscriversi ai laboratori per adulti di venerdì 3 e sabato 4 ottobre al Magazzino del Sale è necessario prenotarsi scrivendo a info@artevento.com . L’iscrizione ai laboratori per bambini di venerdì 3 e sabato 4 ottobre al Magazzino del Sale, si effettua il giorno stesso all’ingresso delle sale espositive. Per partecipare ai laboratori sulla spiaggia di domenica 5 ottobre occorre invece iscriversi presso la tenda Artevento sul Lungomare Grazia Deledda di Cervia.
