Cervia: aquiloni in festa con “One Sky One World”

LA MOSTRA “IL GIRO DEL MONDO IN 80 AQUILONI” – Si svolge dal 3 al 26 ottobre presso il Magazzino del Sale Torre e può essere visitata gratuitamente. Il percorso espositivo promuove un legame tra popoli e culture che, nell’80esimo anniversario delle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, omaggia l’idea di Europa, presenta aquiloni giapponesi inediti recentemente acquisiti e organizza laboratori tematici per adulti e bambin. Dal Giappone, che costituisce il punto di partenza ideale del percorso, si approda all’idea di Europa unita, percorrendo un vero e proprio viaggio storico attraverso le varie sezioni in cui è suddivisa la mostra, con pezzi inediti ed emblematici. Ampio spazio è riservato ai laboratori creativi dedicati ad adulti e bambini, previsti nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 ottobre, sempre al Magazzino del Sale.