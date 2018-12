Castelfalfi: il Natale di un borgo incantato

La regia dell’evento è del designer Giovanni Bruni, in collaborazione dell’Associazione culturale Yuma e con il patrocinio del Comune di Montaione. Il Festival OltreColle segna l’inizio di una lunga serie di festeggiamenti che segnano il loro culmine nella notte del 31 dicembre.



L’evento è l’occasione per completare gli acquisti natalizi, grazie alle bancarelle di artigiani e produttori locali, mentre i bambini possono visitare la Casa di Babbo Natale allestita nel Castello e ammirare le incantevoli animazioni previste all’interno del Borgo. A queste si aggiungono le straordinarie performance degli artisti circensi dell’associazione Antitesi Circo, pronti ad esibirsi con trampoli, hula hoop, musica dal vivo e giocoleria.



Un momento di grande suggestione è regalato, di fronte alla chiesetta del borgo, dal coro Gospel, che alle 17,30 del 22 e 23 dicembre intrattiene il pubblico con brani spiritual e jazz, mentre ai bambini è dedicato un repertorio di canzoni ispirate ai cartoni animati Disney, proposto dal coro Voices of Heaven.



“A seguito del successo ottenuto questa estate, abbiamo deciso di replicare questa manifestazione in un periodo magico come quello del Natale. Il nostro impegno è quello di far conoscere e valorizzare ulteriormente questo bellissimo borgo, attraverso l’organizzazione di eventi aperti al pubblico, enfatizzandone il patrimonio storico e la ricca offerta di tutte le sue peculiarità, in termini di arte, cultura e gastronomia. Castelfalfi deve diventare un punto di riferimento per la comunità del territorio, di cui siamo parte integrante, e una destinazione imprescindibile per chi sceglie di conoscere questa nostra regione, generosa in storia e fascino”, ha commentato Gerardo Solaro del Borgo, CEO della Tenuta di Castelfalfi



Per maggiori informazioni, sito Internet www.castelfalfi.it.