La Romagna promette un Capodanno "rock"

E per la prima volta è stato possibile mettere in sinergia operativa gli eventi della province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini si presentano ai turisti per la prima volta come un’unica grande meta.



La Romagna Pop - La Romagna Pop è quella più presente nell’immaginario collettivo, quella di tutti e per tutti: incanta con l’incendio del Castello Estense di Ferrara, con le mille luci dei parchi divertimenti e con la danza acrobatica dello spettacolo di fine anno di Forlì. Il Capodanno in Romagna prevede i mercatini in ogni città, è i Villaggi di Natale con le piste di pattinaggio sul ghiaccio più grandi d’Italia a Riccione e Milano Marittima, è Babbo Natale e la Befane che a Rimini animano il mare d’inverno per i più piccoli, è gli youtubers più famosi che conquistano Bellaria per tutto dicembre e fino all’Epifania.



Un Capodanno rock - Il Capodanno in Romagna allora è rock quando i dj suonano dove nessuno potrebbe aspettarselo: a Rimini Marco Rissa dei Thegiornalisti sale in consolle sul palco di un teatro verdiano che guarda un castello rinascimentale, a Cervia si balla sotto una Torre del ‘600 e a Cesenatico mentre ci si specchia sul porto progettato da Leonardo. La Romagna è anche i grandi concerti di piazza, prima e dopo Capodanno: il 31 dicembre saranno protagonisti Nek a Rimini, Cheryl Porter a Ravenna, Enrico Ruggeri e Baby K. a Bellaria, gli Africa Unite a Santarcangelo, mentre Riccione mette in campo i Måneskin il 30 dicembre e i The Kolors insieme a Irama il primo giorno dell’anno.



Cultura innanzitutto - C’è poi una Romagna Culture, che può vantarsi di un patrimonio impareggiabile di luoghi ed eventi: dalla grande mostra dedicata al genio del realismo francese Courbet a Ferrara al programma del Teatro Amintore Galli di Rimini, tornato a splendere dopo un’attesa lunga 75 anni, dal nuovo museo Classis Ravenna, capace di unire archeologia e moderne tecnologie in un unico emozionante racconto, all’esposizione a Forlì dei lavori del maestro Ferdinando Scianna, uno dei padri della fotografia italiana.



Salute e relax - La Romagna Wellness può offrire a chi vuole vivere bene infinite possibilità per questo Capodanno: si va dal relax delle terme, con pacchetti e proposte speciali nelle località sull’Appennino tra Forlì e Cesena, al silenzio delle Foreste Casentinesi, dove si può dormire in una baita in mezzo alla neve e poi iniziare l’anno con una ciaspolata. Il Capodanno in Romagna è perfetto anche per chi vuole una vacanza attiva: il mare d’inverno si trasforma in una grande pista d’atletica dove tanti corrono, camminano e fanno ginnastica, e i più temerari osano anche il bagno del primo giorno dell’anno.



Sapori e mercatini - Che in Romagna si mangi bene è una certezza, ma il Capodanno Food saprà stupire tutti i gusti. Alle centinaia di mercatini, sagre e appuntamenti con la tradizione si aggiunge infatti un ricco calendario di appuntamenti gourmet che portano grandi chef nei luoghi identitari: dal Museo del Delta di Comacchio al Castello Estense di Ferrara fino al Teatro Galli di Rimini. Il Capodanno in Romagna è anche la storia in un piatto, con le ricette artusiane da scoprire a Forlimpopoli e quelle rinascimentali da gustare a Ferrara.



Per maggiori informazioni: www.emiliaromagnaturismo.it