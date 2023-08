Carnia: appuntamento a Sutrio con la Magia del legno

Scultori all’opera - Nell’ambito di questo ormai imperdibile appuntamento d’inizio settembre con la creatività, l’artigianalità e quant’altro ruota attorno al legno, si potrà ammirare all’opera anche Corrado Clerici (scultore della statua di San Giuseppe del Presepe in Vaticano), che già dai giorni precedenti a Magia del Legno inizierà a scolpire una nuova statua per poi finirla domenica. La statua andrà ad arricchire l’inusuale museo en plein air che punteggia il borgo, che ha come protagoniste le statue (alcune delle quali monumentali) realizzate da vari scultori durante le diverse edizioni di Magia del legno. Per scoprirle, si può seguire la mappa della caccia al tesoro (reperibile nell’ufficio della Pro Loco) che, statua dopo statua, racconta di Sutrio e della Carnia ai bambini e alle famiglie, ma anche ai turisti incuriositi da queste figure che si incontrano in paese.



Il Presepe di Sutrio in Vaticano - Fra le attrattive dell’evento, il Presepe che durante le festività natalizie del 2022 troneggiava in Piazza San Pietro, realizzato da artigiani e scultori di Sutrio e del Friuli Venezia Giulia. Ora lo si può ammirare in mostra permanente nel cuore del paese, di fronte all’ufficio della Pro Loco in via Linussio 1. Disposto su una superficie di 116 mq, ospita 18 statue intagliate da 11 artisti, illuminate la sera da 50 punti luce. La cupola del Presepe, sovrastata dall’Angelo, raggiunge un’altezza di 7 metri. Nelle ore serali i dettagli dell’opera sono esaltati grazie al suggestivo gioco di luci proiettate su ogni statua.



Il Mercatino e il Presepe di Teno - Sculture artistiche e oggetti d’uso quotidiano, mobili tipici e giocattoli, incisioni decorative e complementi d’arredo saranno esposti sulle bancarelle di un caratteristico Mercatino. Per capire come l’artigianato del legno abbia a Sutrio un’antica tradizione, c’è un piccolo tesoro da visitare assolutamente: il Presepio di Teno, realizzato nel corso di 30 anni di lavoro dal maestro artigiano Gaudenzio Straulino (1905-1988), che – invece dei luoghi della Terra Santa- vi ha riprodotto in miniatura (e in movimento) le architettura e le attività della Sutrio di un tempo, con le case, la chiesa, le botteghe, i mulini, le segherie, le malghe, i lavori della fienagione e della falegnameria...



Laboratori per adulti e animazione per i bambini - Dedicati al legno sono anche gli incontri, i laboratori, le attività in programma per tutta la giornata, con una particolare attenzione ai bambini, ai quali sarà dedicata un’intera area e un laboratorio sul legno. Per gli adulti saranno organizzati laboratori di tornio, pirografo e intaglio. A fare da contorno musica tradizionale con gruppi dal vivo. Nelle trattorie e negli stand allestiti negli angoli più caratteristici del paese si gusteranno piatti tradizionali, ad iniziare dai cjarsòns, sorta di agnolotti con ripieno a base di ricotta e di una ricchissima varietà di ingredienti (spezie, frutta secca, uva sultanina, erbe aromatiche, aromi orientali…) di cui si potranno assaggiare molteplici varianti.



Dormire nell’albergo diffuso - Per vivere a pieno la festa e condividerne la “magia” con gli abitanti del paese che ne sono tutti coinvolti, vale la pena di alloggiare nell’Albergo Diffuso Borgo Soandri, i cui alloggi sono stati ricavati dalla ristrutturazione di antiche case ed edifici rurali. Le oltre 150 camere di Borgo Soandri suddivise in 35 appartamenti di varia capienza, diventano un albergo organizzato come un’unica struttura ricettiva, con reception e servizi comuni: una soluzione dal fascino autentico, che sa di storia, a cui si unisce la comodità dei servizi di un hotel.



Per maggiori informazioni: www.prolocosutrio.com