Carnevale di Viareggio, sfilano i capolavori di cartapesta

Il Carnevale di Viareggio è un noto evento internazionale che ogni anno affascina il pubblico ad ammirare i carri allegorici più grandi e famosi del mondo. Ad ogni sfilata assistono circa 200mila spettatori ammaliati dal gigantismo delle costruzioni, dalla loro comicità, dalla loro attualità.



I Maestri della cartapesta - A realizzare le colorate e animate macchine di cartapesta sono i Maestri costruttori viareggini. Ben 23 ditte artigiane, con più di 250 professionisti della creatività impegnati nella realizzazione di veri e propri teatri viaggianti. In molti casi si tratta di figli d’arte che hanno ereditato da padri e nonni i segreti di un mestiere unico al mondo che affonda le sue radici nella sapienza costruttiva dei maestri d’ascia dei cantieri navali della darsena di Viareggio. Alti oltre 20 metri, larghi dodici, i carri sono creati per stupire il pubblico e la selezionatissima giuria che ogni anno, alla fine del Carnevale, stila la classifica di merito, decretando vincitori e vinti.



Una Cittadella del Carnevale - Al Carnevale Viareggio ha dedicato la Cittadella, un complesso architettonico interamente dedicato alla creazione e alla conservazione della festa più folle dell'anno. Su una gigantesca piazza ellittica, arena per grandi spettacoli all’aperto in estate, si affacciano sedici hangar-laboratori in cui i costruttori forgiano le loro idee e intuizioni. Qui vengono creati i giganteschi carri. Due i Musei: uno dedicato alla storia dei carri del Carnevale e l’altro al Premio Carnevalotto, una preziosa collezione di opere d’arte di grandi firme contemporanee ispirate al Carnevale di Viareggio.



Premio Ondina a Carla Fracci - Quest'anno il Carnevale di Viareggio è dedicato "all'universo femminile” e ai successi conseguiti dalle donne in ambito economico, politico, culturale, scientifico, sociale. Gli edifici storici e i palazzi delle cultura di Viareggio accoglieranno mostre con donne artiste protagoniste, mentre, con la collaborazione della giornalista Ilaria Bonuccelli, è in programma il convegno dal titolo “Sulla violenza non si scherza. Un manifesto per le donne”. Il premio Ondina, attribuito a una donna che abbia saputo distinguersi, è stato attribuito nel 2019 alla grande étoile Carla Fracci.



Per maggiori informazioni: www.ilcarnevale.com