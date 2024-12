Capodanno in Romagna: è qui la festa!

La magia del Natale in Romagna non si esaurisce con l’arrivo del nuovo anno, ma prosegue fino all’Epifania con un ricco calendario di eventi e iniziative che trasformano ogni giorno in un’occasione di festa con villaggi natalizi, presepi spettacolari, piste di pattinaggio e attrazioni che incantano grandi e piccini. Il giorno della Befana, in tutta la Romagna, non mancano eventi dedicati ai più piccoli: nelle piazze principali, la simpatica vecchina arriva con la sua scopa carica di doni e dolciumi per i bambini. Tra gli appuntamenti da non perdere: l’Epifania a Bellaria – Igea Marina che si festeggia con tanta allegria e simpatia in compagnia di Orietta Berti, pronta ad esibirsi in Viale P. Guidi - (Palco zona Stazione).