Camper che passione: tutti al Salone di Parma

Viaggi, incontri e racconti, con presentazione di libri di instancabili viaggiatori, o il divertente Corso di fotografia con uscite pratiche alla scoperta dei borghi e castelli del Parmense. Tutti i giorni sarà attivo un servizio speciale dedicato alla custodia dei bambini: Kinderheim, la Tenda del bosco, non un semplice intrattenimento, ma un momento per educare i bambini alla vita nella natura. L’esterno del Salone ospita inoltre un’area dedicata a uno degli sport più amati dai camperisti: Outdoor & Bike con percorsi Pumptrack e Mtb. Ma ecco alcune “chicche” del vastissimo programma dell’evento.



Cucinare in Camper - 9 giorni di show cooking per imparare a cucinare in camper piatti semplici e originali. Gli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo interpreteranno la grande tradizione regionale italiana attraverso la realizzazione di ricette semplici, illustrando come gestire piccoli spazi. Ricette che poi si potranno riprodurre on the road, seguendo passo passo i consigli degli chef con il ricettario che verrà consegnato a tutti gli iscritti agli Show cooking. Verranno proposti piatti tipici, come il Frico, che si può assaggiare lungo un itinerario sulla Strada dei vini e dei sapori del Friuli Venezia Giulia oppure la Crema al Parmigiano Reggiano, da riprodurre subito in camper dopo una visita al Consorzio del Parmigiano Reggiano. Nei fine settimana ci saranno 5 show cooking (dalle 12 alle 16) e 3 nei giorni feriali (alle 12.00, 13.00 e 15.00).



A scuola di Camper – Nove tutorial emozionali e didattici dedicati ai neofiti per illustrare la semplicità di utilizzo di camper e caravan. Si parte dalle basi. Cos’è il camper e come si utilizza per arrivare ad argomenti più tecnici, ma spiegati in maniera chiara e semplice, come la funzione della centralina. I tutorial danno indicazioni utili anche sulla scelta del mezzo più adatto, spiegando la differenza tra camper e caravan o se preferire letti mobili o fissi. Sciolgono dubbi che spesso si pongono i neofiti: in camper ci sono acqua ed elettricità? Insomma, tutto quello che serve per partire. Sicuri e informati.



Spazio bimbi - Ispirato all’outdoor education, servizio di custodia e intrattenimento per bambini della fascia di età 3-10 anni. Tra camper e tende da campeggio prende vita un luogo speciale dedicato ai bambini: non una semplice area di accoglienza, ma soprattutto un’esperienza arricchita di pratiche educative e didattiche basate sull’uso di materiali naturali. Un piccolo prato verde con cuscini, plaid, cesti pieni di legnetti, foglie, sassi da usare per realizzare piccole opere d’arte, ma anche materiali riciclati per divertenti attività creative. Un angolo sarà dedicato alla lettura e un altro allo yoga, per allenarsi alla coordinazione e a connettersi con la natura.



Outdoor & Bike - La bicicletta è il mezzo perfetto che unisce turismo sport e natura. Chi viaggia in camper o in caravan non può farne a meno. Nell’area outdoor gli sportivi e amanti di attività all’aria aperta troveranno un percorso esterno di Pumptrack e Mtb adatto a tutti, adulti e bambini, che vogliano perfezionare le proprie abilità di ciclisti con istruttori professionisti.



Per maggiori informazioni: www.salonedelcamper.it