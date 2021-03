Camper mon amour: cinque consigli da tenere a mente

Ma anche per questo modo di viaggiare, così libero e così gradevole ci cono delle regole da rispettare, specie di questi tempi. Eccone alcune, suggerite dall'Assocamp.



Documenti in ordine - Verificare sempre che la propria patente sia valida, portare con sé tutto quanto sottoscritto e consegnato dal concessionario: il contratto di noleggio con dati completi, RC e carta di circolazione, assicurazione, che indichino espressamente che si tratta di veicolo “in locazione senza conducente” come previsto dal Codice della strada (art.84) e carte d’identità o passaporti regolari per tutti gli occupanti, soprattutto se si varcano confini esteri. All’atto del ritiro del veicolo verificare insieme al noleggiatore che tutto quanto riportato sul contratto sia veritiero, dalle dotazioni ad eventuali danni nell’abitacolo e nella carrozzeria.



Itinerari e tappe - I concessionari affiliati Assocamp sono una fonte inesauribile di consigli su destinazioni e aree di sosta sia in Italia che all’estero. Offrono sempre spunti interessanti per provare nuove esperienze e visitare luoghi insoliti. È comunque sempre bene, in anticipo, recuperare una guida o scaricare una app (ce ne sono molte, anche a seconda della destinazione) sui luoghi che si è deciso di esplorare. Aiutano sempre velocemente ad individuare i servizi, i camping e i parcheggi dedicati ai camper sia in mezzo alla natura che nelle città.



Sicurezza e animali - In movimento, i passeggeri in camper devono stare seduti con le cinture allacciate e i bambini assolutamente ben posizionati e assicurati ai seggiolini a norma di legge. Così come gli sportelli devono essere chiusi correttamente e i bagagli correttamente riposti in armadi e gavoni. Su camper a noleggio, possono essere consentiti gli animali di piccola e media taglia ma questa possibilità va verificata con il centro di noleggio, che provvederà ad eseguire un’igienizzazione apposita anti-allergie alla riconsegna del mezzo.



Tanto relax - Il camper non è solo un mezzo di trasporto ma una vera e propria esperienza in ogni stagione. Per viverla al meglio, Assocamp suggerisce a tutti i viaggiatori di godere della libertà di poter viaggiare portandosi solo l’essenziale – gli spazi sono ridotti, anche il bagaglio lo deve essere, e meno male – e trascorrere il tempo in camper, quando non si esplorano i dintorni, condividendo passatempi come giochi in scatola, libri, disegni o comunque evitando di spenderlo con tablet e pc. Il viaggio in camper è un’esperienza totale, meglio godersela appieno.



Meglio soste organizzate - Il Codice della Strada consente la sosta dell’autocaravan laddove questa sia consentita alle autovetture (art.185), purché non si aprano finestrini, gradini elettrici, non ci siano oggetti al di fuori del mezzo. Molti quindi viaggiano davvero in libertà alla scoperta del territorio. Ciononostante, ai neofiti consigliamo di appoggiarsi a strutture organizzate come i campeggi e le aree di sosta attrezzate, dove oltre ai servizi, avranno sempre la certezza di incontrare qualcuno più esperto di loro per condividere preziosi e utili consigli di utilizzo.