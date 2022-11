Campello sul Clitunno: una festa tra frantoi e castelli

La festa è un evento gastronomico che rientra nel circuito della manifestazione Frantoi Aperti in Umbria che celebra i due prodotti di punta della tradizione alimentare del luogo, l’olio extravergine di oliva, proveniente dalle coltivazioni eroiche poste sulle colline attorno ai castelli e il pregiato tartufo che cresce nei boschi delle montagne circostanti.



Le fonti del Clitunno - Nella parte collinare, immersi in una distesa di ulivi, si ammirano i due siti fortificati di Pissignano Alto, possente fortificazione a pianta triangolare, originaria dei secoli XI/XII, aderente allo schema costruttivo tipico dei castelli umbri di pendio, con torre di vedetta nel punto più elevato e le case del borgo digradanti verso la pianura, e il castello di Campello Alto, fondato nel X secolo da Rovero di Champeaux, cavaliere venuto da Reims al seguito del duca Guido di Spoleto. Nella parte pianeggiante del territorio comunale, troviamo invece il Tempietto sul Clitunno, sito Unesco, uno dei monumenti altomedievali più interessanti dell’Umbria e le Fonti del Clitunno, sito idilliaco celebrato dallo scrittore e naturalista romano Plinio il Giovane nel I secolo d.C. e, in tempi più recenti, dai poeti George Byron e Giosuè Carducci.



Esperienze da intenditori - Oltre alla Mostra Mercato dell’Olio e.v.o. e degli altri prodotti della campagna e del bosco e all’originale evento “Selvatica|Di Sana Pianta” opportunità di conoscenza della natura e della sua relazione con l’uomo, in compagnia di artigiani, agricoltori, artisti, poeti e musicisti, numerose saranno le occasioni di esperienze gastronomiche. Tra queste, “Olio E.v.o. Experience” che prevede passeggiate in oliveto per partecipare alla raccolta delle olive, seguite dalle visite in frantoio con dimostrazioni pratiche di lavorazione e degustazioni di olio e “Tartufo Experience” che contempla invece escursioni nei boschi di Pettino, località montana del comune di Campello, alla ricerca del tartufo nero pregiato, in compagnia di cani ed esperti cercatori.



Trekking per bambini - Non mancheranno, poi, per bambini e adulti, esperienze di immersione nella natura e di esplorazione, a piedi e in e-bike, del patrimonio ambientale e naturalistico del territorio, come il Trekking tra fiabe e natura, riservato ai bambini, dai 5 ai 12 anni, e ai loro genitori, un’escursione accompagnata dalla narrazione di fiabe tra i boschi e gli olivi, guidata dall’artista Loretta Bonamente, che coinvolgerà i bambini nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio.



Per maggiori informazioni: www.festadeifrantoi.it