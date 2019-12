Buoni sapori: le sagre più belle di dicembre

Lo shopping natalizio è in pieno svolgimento, ma oltre ai tradizionali mercatini , nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 dicembre non mancano feste e sagre all’insegna del gusto e dei buoni sapori. Lo spirito delle Feste, naturalmente, aleggia nell’aria e la fa da padrone in molte manifestazioni, ma ci sono anche i prodotti gastronomici di eccellenza locale , dal radicchio rosso alla birra, al cioccolato. Ecco la nostra selezione, da Nord a Sud dello Stivale.

MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO MOGLIANO VENETO - Mogliano Veneto (Treviso) – Bello da vedere, con la sua caratteristica colorazione color rubino e il suo tipico sapore: il Radicchio Rosso di Mogliano Veneto è protagonista di una grande festa sabato 14 e domenica 15 dicembre. Sono in programma ricche degustazioni con tante squisitezze della cucina trevigiana. Si comincia sabato 14 con un aperitivo nei bar del paese, con cicchetti a base di radicchio; si prosegue in serata con le cene a tema "A cena con il Rosso". Domenica 15 ci sono degustazioni di risotto e frittata al radicchio, mostre sulla civiltà contadina e di mezzi agricoli, concerti, degustazioni guidate, dimostrazioni di antichi mestieri e della lavorazione del radicchio. INFORMAZIONI: www.fioridinverno.tv.



I BANCHÉTI DE SANTA LUSSIA - Verona – In alcuni luoghi del Nord Italia, è Santa Lucia a distribuire doni ai bambini buoni: si festeggia quindi giovedì 12 e venerdì 13 dicembre in una vera anticipazione del Natale. Per l’occasione ci sono I Banchéti de Santa Lussia, la tradizionale fiera dedicata alla Santa della luce e protettrice degli occhi. La piazza dell'Arena si riempie di bancarelle, con giocattoli e delizie gastronomiche dedicate a grandi e bambini. Una grande stella cometa di luce bianca segnala la Rassegna Internazionale del Presepio. INFORMAZIONI: www.turismoverona.eu.



CHRISTMAS BEER FESTIVAL - Imbersago (Lecco)- Il Natale è festa anche per gli adulti ed ecco allora i biondi boccali spumeggianti di birra artigianale, magari da abbinare a un piatto di würstel e crauti, salamelle o stinco di maiale. Si festeggia venerdì 13 e sabato 14 dicembre, con le migliori specialità artigianali provenienti dall'Italia e dal mondo per riscaldare le feste. Gli stand aprono venerdì alle ore 19.00 e, per chi lo desidera, c’è anche la possibilità di cenare (su prenotazione). Sabato si parte con i boccali alle ore 16.00 e, già dalle 19.30, prende il via la tradizionale "stincata", con stinco alla birra accompagnato da crauti, patate fritte e birra alla spina a scelta, in un unico menu a prezzo speciale. Domenica la birra è protagonista già dalla tarda mattinata e si continua per tutto il giorno. Ingresso libero; degustazioni a pagamento. INFORMAZIONI: www.birradinatale.it.



ARTE E SAPORI... ASPETTANDO IL NATALE - Santo Stefano d'Aveto (Genova) - Atmosfere natalizie con tanto di frittelle e vin brulè, con i Mercatini e la Casa di Babbo Natale, fino a domenica 22 dicembre. Tutti i sabati e le domeniche del mese le strade e gli angoli più suggestivi del borgo, il castello e il fiume, si illuminano con i riflessi delle luci dei mercatini di Natale, con stand aperti a orario continuato dalle 10.00 alle 18.00 nel Bocciodromo Arvigo. Ci sono anche la Casa di Babbo Natale, laboratori creativi per i bambini e musiche di fisarmonica. INFORMAZIONI: www.unamontagnadiaccoglienza.it.



IL MERCATINO DI NATALE DI CESENATICO - Cesenatico (Forlì Cesena) - Shopping natalizio in Romagna Le luci del Natale "accendono" il leonardesco Porto Canale di Cesenatico, sulla riviera romagnola. Le tradizionali bancarelle colme di tante idee regalo, renderanno ancor più gioiosa l'atmosfera, già resa magica al calar della sera, dalle mille luci del Presepe della Marineria. A partire dall’8 dicembre, Cesenatico è illuminata delle mille luci dei tradizionali Mercatini di Natale e dalle installazioni del Presepe della Marineria, che fa bella mostra di sé sulle barche ormeggiate nel Porto Canale Leonardesco. Per più di un mese ci si può dedicare allo shopping tra le bancarelle del mercatino con tante deliziose specialità gastronomiche locali. Il mercatino è aperto nei seguenti giorni: 8-15-21-22-23-24-25-26-29-31 dicembre 2019 e 1-4-5-6-12 gennaio 2020. INFORMAZIONI www.cesenatico.it.



LA FABBRICA DI BABBO NATALE - Pisa – E’ il luogo perfetto per imbucare la letterina per Babbo Natale: da venerdì 13 a domenica 15 dicembre presso gli Arsenali Repubblicani (ore 9.30 – 19.00), oltre a Babbo Natale in persona, ci sono gli Elfi e i folletti che costruiscono giocattoli e preparano dolci e biscotti, tanti spettacoli di giocoleria e magia, laboratori, il teatrino delle marionette e il racconta-storie, il truccabimbi, una meravigliosa palla di neve di 4 metri nella quale entrare per una magnifica foto ricordo, il mercatino con i prodotti artigianali ed enogastronomici. Ingresso a pagamento. INFORMAZIONI www.lafabbricadibabbonatale.it



IL BORGO INCANTATO - Trescene di Cacciano Cautano (Benevento) - In località Trescene della frazione Cacciano di Cautano la Pro Loco organizza un simpatico mercatino natalizio con l’obiettivo di valorizzare il borgo più antico della frazione. In primo piano, sabato 14 e domenica 15 dicembre, sono i prodotti locali di artigianato e di enogastronomia. Lo scenario suggestivo è la cornice ideale per una rievocazione tradizionale del Natale, con tanto di laboratori artigianali e "Il villaggio di Babbo Natale" per i bambini. INFORMAZIONI: www.facebook.com/prolococepinoprata.cautano.



FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO - San Marco dei Cavoti (Benevento) – Due weekend all’insegna della dolcezza con nocciole e mandorle ricoperte di cioccolato: i croccantini di San Marco dei Cavoti sono il simbolo delle festività natalizie. Nei due weekend 13-15 dicembre e poi ancora 20- 22 dicembre, ci si può deliziare con tanti dolci golosi dolci a base di frutta secca e cacao tra le antiche strade che ospitano gli stand e i banchetti delle case dolciarie locali. I croccantini si possono anche accostare a un buon boccale di birra, proposto dal festival delle Birre Sostenibili e Agricole che si tiene in contemporanea alla sagra. INFORMAZIONI www.festadeltorrone.it.