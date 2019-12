Feste: divertimento a manetta nei Parchi a tema

Leolandia - Un albero di Natale alto 20 metri, più di 50 km di luminarie a basso consumo, una pista di pattinaggio su ghiaccio, squisite leccornie e tanti ospiti speciali: dopo il successo dello scorso anno, a Leolandia a Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo, il parco a tema numero 1 in Italia secondo TripAdvisor, è tornata la magia del Natale Incantato. Tra giostre, spettacoli, parate e migliaia di addobbi, i piccoli ospiti del parco e i loro genitori possono incontrare Babbo Natale in persona nella sua suggestiva grotta segreta e consegnargli le letterine con i desideri e i buoni propositi per il nuovo anno. E ancora, la dama con il principe delle nevi e… i Piringuini, buffi e simpatici pinguini sbarcati a Leolandia proprio per Natale, alla ricerca di Santa Claus e della sua cassetta della posta. Da non perdere anche i momenti di intrattenimento a tema, punto di forza dell’offerta di Leolandia, a cominciare dalla parata natalizia e dalla suggestiva cerimonia di accensione dell’albero di Natale al tramonto. Emozioni garantite anche con “Incantesimo”, coinvolgente musical che da poche settimane ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria ai Parksmania Awards 2019, gli Oscar dei Parchi a Tema. Doppio appuntamento domenica l’8 e 28 dicembre con Cristina D’Avena, che parteciperà come ospite d’onore alla parata natalizia e si esibirà dal vivo in un medley di celebri brani legati alle feste.



Gardaland - Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2020 torna Gardaland Magic Winter a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona, dove addobbi a tema ed emozionanti show permettono agli ospiti di entrare nel vivo delle festività, senza mai rinunciare al divertimento e all’adrenalina delle principali attrazioni anche nel periodo invernale. Tante poi le attrattive all’interno del Parco, a partire dal tour in carrozza trainata da un vero cavallo, mentre nell’aria risuonano le note delle più conosciute canzoni natalizie. Con i suoi allestimenti, Piazza Ramses fa la gioia di grandi e piccini: una pista di pattinaggio, posizionata accanto all’iconica attrazione Ramses: il Risveglio, per muovere i primi passi sul ghiaccio o per lanciarsi in fantasiose piroette e un play ground per giocare e divertirsi con la neve. I più piccoli possono anche incontrare Peppa, George, Suzy Pecora e Danny Cane a Peppa Pig Land per uno scambio di auguri con i loro beniamini e magari farsi truccare dalle make up artist del Parco. Non mancherà di certo lo stupore all’interno di Fantasy Kingdom dove, appena varcata la soglia d’ingresso, l’Albero di Prezzemolo si presenta con 4.000 metri di luminarie per un totale di 80.000 punti luce che illuminano l’area. Infatti, ogni sera alle ore 18.00, si tiene una fantastica cerimonia di accensione dell’albero che culmina con una copiosa nevicata. Invece ad accogliere gli ospiti illumionando il foyer di Gardaland Theatre c'è un albero di Natale alto 4 metri interamente realizzato in mattoncini LEGO®, preludio in attesa dell’apertura di LEGOLAND® Water Park Gardaland – grande novità del 2020. Per tutto il periodo di Gardaland Magic Winter si ha anche la possibilità di accedere a Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove continuare a vivere la suggestiva atmosfera natalizia grazie alla tematizzazione dell’Acquario e agli incontri speciali con Babbo Natale, che si terranno ogni sabato alle ore 13.00 e 17.00, con la lettura di una fiaba natalizia sull’incantevole sfondo della vasca oceanica. Durante il primo giorno d’apertura Gardaland premia con un ingresso a prezzo speciale al Parco tutti gli ospiti che si presentano interamente vestiti da Babbo Natale.



Acquario di Cattolica - La grande e suggestiva vasca degli squali ospita quest’anno il Presepe del Mare, opera della ceramista Maria Cristina Sintoni, che rappresenta una Sacra Famiglia di marinai e pescatori, con il bambinello deposto in una conchiglia, una stella marina come cometa, e un’ancora a simboleggiare la speranza. Si tratta dell’opera cardine di una vera e propria rassegna di presepi sommersi, con manufatti di maestri di tutta Italia, che si possono ammirare tramite il percorso guidato Segui la Stella. Un messaggio ecosostenibile è invece lanciato dai suggestivi Presepi Spiaggiati, realizzati con materiali di recupero, e dal Riciclalbero di Natale. Da non perdere la Bottega del Natale con laboratori creativi per bambini dai 4 agli 11 anni. Ingresso speciale: in questo e negli altri due parchi della Riviera Romagnola dall’8 dicembre e per tutto il periodo d’apertura, tutti i bimbi alti fino a 140 cm che portano una pallina di Natale (realizzata anche con materiali di recupero) e sono accompagnati da due adulti, entrano gratis.



Oltremare a Riccione - Accanto al grande albero di 5 metri d’altezza nella piazza centrale e al falò, Santa Claus l’8 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020 accoglie tutti i bimbi ascoltando i loro desideri, nel divertente Meet&Greet. Nella Laguna dei delfini, la mascotte Ulisse, si esibisce in un coinvolgente Christmas Show, prima del doppio appuntamento quotidiano con Delfini - Lo spettacolo della Natura. Non mancano poi i laboratori creativi, nella Bottega del Natale, per creare la propria “Sfera dei sogni” da portare a casa. All’Oltremare Theatre si può anche lasciarsi trasportare dalle atmosfere dei più bei film di animazione natalizi, in scena ogni giorno di apertura.



Italia in Miniatura a Rimini - A partire dall’8 dicembre, oltre cinquanta città in miniatura si vestono a festa, decorate con luce, fiocchi e cartoline d’auguri giganti, sotto i colori dell’altissimo Albero di Natale che dà il benvenuto ai visitatori. Tra le attrazioni del parco è possibile navigare a Venezia, dove si risale un Canal Grande ricostruito in scala 1:5, si passa sotto il ponte di Rialto e si approda in una Piazza San Marco. La fiaba di Pinocchio diventa un trenino che passa attraverso le scene del libro, la Torre Panoramica offre una vista mozzafiato sul parco, mare e colline, e Play Mart attende i più piccini per giocare in libertà. Da non perdere il Cinemagia7D, cinema con oltre 7 effetti speciali dove immergersi nelle emozioni multieffect. Per chi invece vuol scoprire come fa Babbo Natale a infilare i regali per tutti i bimbi del mondo in un solo sacco, l’appuntamento è con “Scienza sotto l’albero”.