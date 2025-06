Borghi più belli d'Italia: arriva la Notte Romantica

DIECI EDIZIONI - Per la decima volta dal 2015, anno di lancio dell’evento, i Borghi più belli d’Italia si tingeranno di rosa e di rosso, offrendo ai visitatori un’occasione unica per celebrare l’amore in tutte le sue forme. In questi dieci anni, la Notte Romantica si è sempre più rivelata come uno degli eventi più interessanti del panorama di manifestazioni turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese, registrando grandi consensi e grande partecipazione di pubblico, con ogni anno una media di 500.000 visitatori nei borghi della rete che organizzano l’evento. Per i borghi, la Notte Romantica rappresenta un'importante leva di valorizzazione territoriale, capace di attrarre nuovi flussi turistici e generare benefici economici. È anche un’occasione per promuovere un modello di turismo in grado di raccontare l’identità autentica dell’Italia nascosta.



IL BACIO DI MEZZANOTTE - Ogni borgo predispone il proprio programma della Notte Romantica, nel rispetto del format base indicato dall’Associazione: via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare amore e romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera dell’Italia dei Borghi. Due i momenti simbolici comuni a tutti i borghi partecipanti: il dessert "Pensiero d’Amore", creazione dello chef stellato Anthony Genovese del Ristorante Il Pagliaccio (2 stelle Michelin), sarà servito nei ristoranti aderenti come dolce omaggio all’amore; Il bacio di mezzanotte, accompagnato dal lancio di palloncini.