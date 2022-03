BookCity Milano: letture poetiche per celebrare la primavera

Lo scenario è offerto da alcuni tra i giardini e i parchi più belli della città. Le attività sono a cura del gruppo Poetry and the City con la collaborazione di Gardenia e delle reti del progetto di BookCity Milano, e di Fondazione Cariplo “ La lettura intorno ”.

L’occasione è offerta dalla Giornata Mondiale della Poesia, istituita dalla XXX Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo di quello stesso anno in una data che segna anche il primo giorno di primavera. All’espressione poetica è riconosciuto quindi un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace.

Tra gli appuntamenti di domenica 20 marzo 2022, a cura del gruppo Poetry and the City, con la collaborazione di Gardenia e delle reti del progetto di BookCity Milano e Fondazione Cariplo “La lettura intorno”, segnaliamo: alle ore 12.00 ci si incontra nel Giardino Perego (via dei Giardini); dopo il saluto di Emanuela Rosa-Clot, giornalista e direttrice di Gardenia, e un intervento dell'architetto paesaggista Filippo Pizzoni, vicepresidente di Orticola di Lombardia, si possono ascoltare Nicola Gardini, Vivian Lamarque e Vittorio Lingiardi, i quali si alternano nella lettura ad alta voce di poesie, accompagnati dalle studentesse e dagli studenti delle classi secondarie e del liceo. Ingresso libero. Stesso programma nel pomeriggio, alle ore 16, nel Giardino di Alessandro presso le Gallerie d’Italia, museo Intesa Sanpaolo a Milano, è in programma un intervento di Antonio Perazzi, scrittore, botanico e paesaggista, che propone al pubblico una riflessione a partire da alcune delle opere in difesa della natura ed esposte nella mostra “Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a Pompei”. Nicola Gardini, Vivian Lamarque, Vittorio Lingiardi, nuovamente accompagnati dalle studentesse e dagli studenti delle classi secondarie di I e II grado, si alternano nella lettura ad alta voce di poesie. Al termine dell’incontro, i partecipanti possono visitare la mostra. Evento su prenotazione.

“La lettura intorno”, progetto di promozione della lettura con azioni di prossimità nei quartieri di Milano ideato e promosso da BookCity Milano e Fondazione Cariplo, nell'ambito del programma “Rime d’acqua”, organizza una passeggiata tra natura e arte guidata da FaunaViva con Maria Eugenia D’Aquino di PACTA. Appuntamento alle ore 9.30.presso la Biblioteca Chiesa Rossa. A conclusione della passeggiata, nell’Area didattica del Parco del Ticinello, si svolge un reading musicale con Stefano Orlandi (voce) e Giulia Bertasi (fisarmonica) a cura di MaMu Cultura Musicale. Infine, "Poeti contro la Guerra": nel Giardino Condiviso di Via Scaldasole, alle ore 15.00 reading e poesie, solidarietà con "Poetry for Food" verso una primavera di pace e, a seguire, il recital "Gracias a la vida", dedicato a Violeta Parra, di e con Milton Fernandez, musiche di Angel Galzerano.

Le iniziative sono inserite nel palinsesto internazionale World Poetry Day che coinvolge tutte le quarantadue Città Creative Unesco per la Letteratura. Gli appuntamenti della Giornata Mondiale della Poesia e del progetto “La lettura intorno” si inseriscono nella cornice delle attività di promozione della lettura organizzate da BOOKCITY MILANO durante tutto l'arco dell’anno, che si affiancano alla manifestazione vera e propria che come sempre avrà luogo a novembre.

Il programma completo degli appuntamenti e le modalità di partecipazione sono online sul sito www.bookcitymilano.it.