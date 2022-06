Bolzano e dintorni, di castello in castello

Il territorio altoatesino è ricchissimo di castelli e fortificazioni: se ne contano addirittura circa 400; alcuni sono praticamente integri, altri in rovina, ma altrettanto ricchi di fascino e di storia.

Molti sono visitabili anche se in qualche si trovano in luoghi poco visibili e meno accessibili: siamo invitati a scoprirli grazie all’iniziativa Castelronda, tre giorni di tour dei castelli, con un ricco programma di eventi per rivivere le atmosfere e il fascino del Medioevo. La manifestazione è in programma da sabato 4 a lunedì 6 giugno ed è l’occasione perfetta per esplorare queste meraviglie architettoniche, per respirare la cultura e la storia della zona che circonda Bolzano e, nello stesso tempo, per concedersi suggestive passeggiate all’aria aperta, nel silenzio e nei profumi della natura.