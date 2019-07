Bike Days: a Ponte di Legno un weekend sul sellino

Sabato 20 luglio è in programma “Pedala e Gusta”, una pedalata per tutte le gambe a tappe tra Ponte di Legno e il Tonale, adatta anche ai meno esperti e alle famiglie, alla scoperta di specialità culinarie presso i locali tipici dislocati su un percorso di circa 50 km. La partenza è prevista per le ore 9.30, con due punti di ritrovo distinti (uno a Ponte di Legno il cui percorso in bici sarà di circa 10 km, l’altro al Passo del Tonale con i suoi 8,5 km di tragitto) con rientro per le ore 17. Le iscrizioni sono aperte sul sito Web della manifestazione fino a sabato 20 luglio e il costo è di 20 euro a persona comprensivo di pasti (colazione, aperitivo e pranzo) e di impianti di risalita. Per affrontare il percorso, sono consentiti tutti i tipi di bicicletta.



Domenica 21 luglio è invece una giornata dedicata a chi del ciclismo ha fatto una passione più importante. L’occasione è offerta dal Gavia Bike Race, una giornata dedicata al grande ciclismo sul Passo Gavia che per l’occasione viene chiuso al traffico motorizzato. Giunta alla sua seconda edizione, la giornata di domenica sul Gavia è suddivisa in due parti, in modo da soddisfare tutti gli amanti della bici: la mattina è dedicata alla gara, con partenza dal palazzetto dello sport di Ponte di Legno e arrivo presso il Passo Gavia a 2621 metri di altitudine, dal quale si possono ammirare le cime del gruppo Ortles-Cevedale e dell’Adamello. Il tracciato si sviluppa su una lunghezza di 18 km con un dislivello positivo di 1364 metri e una pendenza media del 7,5%. Le biciclette consentite per partecipare alla gara sono solo quelle da strada. Le iscrizioni possono essere effettuate fino a sabato 20 luglio tramite il sistema informatico federale FATTORE K/FCI, al costo di 20 euro a persona comprensivi di pacco gara e pranzo (Gnoc de la Cua e dolce) o di 25 euro se effettuata in loco il giorno della gara.

Dopo la partenza della gara, lo stesso percorso ospita il cicloraduno, organizzato dal Parco Nazionale dello Stelvio, al quale possono partecipare tutti e gratuitamente, con prenotazione obbligatoria anche last minute sul sito del Parco. Per il raduno sono consentiti tutti i tipi di bici.



Per l’evento “Bike Days”, concepito sia per il ciclista esperto sia per le famiglie, sono previsti diversi pacchetti presso alcune strutture alberghiere del luogo, da consultare e prenotare presso l’ufficio booking del Consorzio Pontedilegno-Tonale. Durante i Bike Days è possibile noleggiare tutti i tipi di bike per l’intera giornata, tramite i negozi convenzionati



Per iscriversi agli eventi, sito Internet: www.pontedilegnotonalebike.com