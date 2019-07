Piemonte: l’Aida va in scena in cave di marmo giganti

Enormi e scenografici spazi scavati nel marmo rosa e nella pietra argentata ospitano dal 20 al 28 luglio un originalissimo festival, intitolato Tones on the Stones : succede alla Cava La Beola di Monte a Montecretese e alla Cava Saula di Baveno in provincia di Verbania , non lontano dal Lago Maggiore .

Un palcoscenico scolpito nella pietra come sfondo di proposte artistiche di assoluto valore per un evento unico al mondo, che unisce la musica operistica ad alto livello ad altre forme d’arte e prevede oltre 60 spettacoli, più di 1000 artisti ospitati e 40.000 spettatori.



Lo spettacolo della Luna - Il 23 luglio il festival celebra il 50° anniversario dallo sbarco sulla luna e i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, il genio che ha studiato e sfidato la gravità sognando di volare. Tones on the Stones, con "No Gravity Show – Quando Leonardo arrivò sulla luna", regalerà al pubblico un vero e proprio spettacolo aereo con suggestive proiezioni sulle pareti e un pianista che suonerà sospeso nell'aria: musica live, danza aerea e molti altri contenuti, per un evento di grande emozione.



Show immersivi - Dal 26 al 28 luglio la Cava La Beola di Monte si aprirà alla musica elettronica con Nextones, parte integrante del festival dal 2014 e da quest'anno sotto la nuova direzione artistica firmata Threes. Nei tre giorni di programmazione verranno ospitate produzioni artistiche e grandi show immersivi, in grado di coniugare massimo coinvolgimento per il pubblico e ricerca d'avanguardia. Non solo: Nextones punta anche quest'anno sull'equilibrio tra eventi serali/notturni in cava e attività di scoperta delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche della Val d'Ossola, ideate appositamente per un pubblico giovane ed internazionale.



Alessandro Haber - Venerdì 28 giugno il festival proporrà una prestigiosa anteprima: Alessandro Haber calcherà il palco dello spazio industriale della Cava Seula di Baveno (VB) con Haberowski, un’interpretazione nella quale miscela con grande esperienza e passione i sentimenti più nichilisti e cinici dello scrittore americano Charles Bukowski. Haber interpreta, recita, canta ma soprattutto vive i testi e le poesie originali, accompagnato dalla musica elettronica di Alfa Romero, da un visual ideato da Manuel Bozzi e dalla tromba di Andrea Guzzoletti.



Per maggiori informazioni www.tonesontheston es.com