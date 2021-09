Bellaria Igea Marina: un settembre spumeggiante di eventi

A Bellaria Igea Marina il mese di settembre è ricco di appuntamenti che rallegrano l’ultima parte dell’estate. Si comincia con il concorso Miss Mamma , primo ed unico concorso nazionale dedicato alla figura della mamma, in programma dal 9 al 12 settembre ; in concomitanza ritorna un tradizionale appuntamento di gusto, la Festa della Piadina, tutto dedicato a uno dei cibi simbolo della Romagna; infine, chi ama il cinema sabato 11 settembre può godersi la proiezione del documentario di Alessio Fattori “ Roby Puma - L’artista tremendo ”, anteprima del Bellaria Film Festival, in calendario dal 22 al 26 settembre.

SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO -, ma alcune sono davvero speciali, come quelle che si aggiudicheranno il concorso Miss Mamma Italiana, giunto alla ventottesima edizione e dedicato a tutte le mamme nella fascia di età 25- 45 anni. Dal 9 al 12 settembre Bellaria ospita l'ultima tappa per le fasi prefinali e finali dell’edizione 2021. Il concorso, di produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, persegue l’obiettivo di celebrare la figura femminile della mamma italiana in tutte le sue sfaccettature, premiando oltre alla bellezza, anche aspetti come la simpatia, l’impegno in famiglia, lavorativo e sociale. Il concorso ideato da Paolo Teti sostiene inoltre l’Associazione Onlus “Arianne Endometriosi” per la lotta contro la malattia che colpisce milioni di donne anche in giovane età.

FESTA DELLA PIADINA – Chi ama i buoni sapori e le tradizioni romagnole non deve perdersi la Festa della Piadina, in calendario da venerdì 10 a domenica 12 settembre. La festa, giunta alla sua edizione numero 18, ha come sottotitolo "La pis un po’ ma tot", che in dialetto romagnolo significa "piace un po' a tutti": la festa è patrocinata dal Consorzio ‘IGP Piadina Romagnola’ e propone il mercato agroalimentare e dell’artigianato lungo l’Isola dei Platani (venerdì dalle 15.00, sabato e domenica dalle 10.00), il mercatino serale di artigianato di via Perugia, l’apertura straordinaria dei poli museali cittadini, numerosi appuntamenti culturali e, soprattutto, tante ottime piadine, preparate dalle sette piadinerie distribuite lungo il centro città e aperte venerdì dalle 18.00 e nel weekend dalle 12.00, per deliziare i palati tra sapori tradizionali e abbinamenti insoliti con il celebre “pane di Romagna”.

PER CHI AMA IL CINEMA - Dal 22 al 26 settembre il Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina ospita la 39ma edizione del Bellaria Film Festival, storico appuntamento cinematografico dedicato al documentario indipendente, con la direzione artistica del produttore teatrale, musicale e cinematografico Marcello Corvino e l’organizzazione della Cooperativa “Le Macchine Celibi”. Il festival ha un'anteprima sabato 11 settembre, data di presentazione in prima assoluta del documentario dedicato all'artista bellariese Roby Puma, cantante, poeta, musicista, scultore e comico trasformista. Il documentario si intitola “Roby Puma - L’artista tremendo” ed è firmato da Alessio Fattori. Il festival, aperto ai fermenti più stimolanti nel panorama delle produzioni italiane e internazionali con film provenienti da tutta Europa, prevede due serate omaggio a Raffaella Carrà e Astor Piazzolla. Nel corso della manifestazione Silvio Orlando viene insignito del premio “Una vita da film”, mentre il regista Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera.

Per informazioni: www.bellariaigeamarina.org