Rimini: al via la IV edizione di Italian Bike Festival

Tre giornate di evento, fino a domenica 12 settembre, che permetteranno agli oltre 30.000 partecipanti attesi, di conoscere, approcciare o approfondire il loro rapporto con le due ruote, grazie ad un ricco palinsesto di attività, corsi, show, talk e alla presenza di oltre 400 brand della Bike industry.



Giovani rider - L’evento si svolgerà all’interno di un villaggio di oltre 50.000 mq, al centro del quale sorgerà l’ormai iconica Off-Road Arena e-powered by Bosch eBike Systems: un’area di 3.600 mq adibita al test delle MTB e delle eMTB e studiata per soddisfare ogni livello di riding. Test off road per i più grandi e MTB School per i giovani rider. In questo luogo sarà possibile far muovere i primi passi ai nostri ragazzi su paraboliche, rock garden e ostacoli di diversa natura e difficoltà. I più piccoli invece (fino a 12 anni) potranno testare il loro equilibrio su due ruote grazie alla Pumptrack Evolve e all’utilizzo delle balance bike.



Tourism Village - Anche quest’anno il cicloturismo sarà protagonista dell’evento, con la realizzazione dell’ormai celebre Tourism Village, che racchiude tutte quelle realtà turistiche che fanno della mobilità su due ruote e del turismo lento un motore della loro economia. Un’occasione unica di incontro tra il settore turistico e quello della bike industry e un’opportunità per il pubblico che avrà modo di scoprire quali e quante incredibili mete “Bike friendly” esistono in Italia e all’estero. Tornerà “La Malatestiana”, la cicloturistica della Signoria di Rimini, che domenica 12 settembre accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie dell’entroterra romagnolo e della vallata del Marecchia attraverso i percorsi protetti della Via Romagna; così come la Cargo Bike Revolution, pedalata di 5 km nel centro di Rimini nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e incentivare l’utilizzo di questa particolare bicicletta in contesti urbani.



Mobilità dolce - Una tematica, quella della mobilità dolce e delle ormai infinite possibilità alternative di mobilità urbana sostenibile, che tornerà ciclicamente e in diverse forme nel corso della tre giorni. Non solo manifestazioni come la Cargo Bike Revolution e momenti formativi e di approfondimento. Ad Italian Bike Festival sarà presente un’ampia gamma di mezzi pensati e realizzati nell’ottica di rivoluzionare il concetto di spostamento: quello in città, con la presenza di monopattini elettrici, Urban Bike ed eBike, e quello ludico/turistico, con la più grande esposizione italiana di eBike, dalla strada alla MTB. Torneranno anche gli show per il pubblico, con ben 8 appuntamenti nel corso del weekend che vedranno alternarsi alcuni tra i più forti atleti di Freestyle e con la possibilità per i più temerari di cimentarsi nella sfida al “best trick” su un jump con atterraggio morbido e sicuro.



Iniziative extra - Ma non finisce qui! Il fitto programma di attività “Extra Festival”, una delle grandi novità di questa edizione della manifestazione spazierà dal “green” e la sostenibilità, con gli appuntamenti con la Bergamont Plastic Free Ride, alla cultura, con l’anteprima del film sull’ultracyclist Omar Di Felice, dalla formazione, con workshop, conferenze e talk, al “risveglio interiore”, con i corsi di Yoga il sabato e la domenica mattina. Saranno presenti a Rimini anche le 5 realtà selezionate per l’IBF Startup Program, l’innovativo progetto realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Bikeconomy che premierà la miglior startup a tema bici d’Italia.



